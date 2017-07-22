В то время как многие отрасли экономики по всему миру испытывают спад из-за продолжающегося кризиса, отрасль программного обеспечения и мобильных приложений наблюдает у себя совершенно иную картину. Время, которое люди тратят на свои смартфоны, увеличилось, а вместе с ним выросло и количество расходов на приложения. Поскольку люди вынуждены сидеть по домам, только в первом квартале 2020 года на приложения было потрачено рекордные 23,4 миллиарда долларов США.
Согласно новому отчету от App Annie, в первом квартале 2020 года наблюдалось самое большое количество покупок и потребительских расходов на приложения. Кроме того, статистика показала, что среднее еженедельное время, затрачиваемое на приложения и игры во всем мире, увеличилось примерно на 20 процентов за 2019 год. Это приводит к рекордному увеличению потребительских расходов на магазины приложений.
App Annie сообщила о сумме в 23,4 миллиарда долларов США, которые пользователи истратили на покупки в магазинах приложений. Порядка 15 миллиардов из этой суммы поступили в магазин iOS App Store от Apple и 8,3 миллиарда долларов было потрачено в Google Play.
Примечательно, что 16,7 миллиарда долларов в первом квартале было потрачено на игры. Данные отчеты показывают, что США и Китай были крупнейшими участниками потребительских покупок на iOS, в то время как Япония и Южная Корея больше покупали через Google Play. Популярные приложения в ОС Android включают игры, социальные медиа и развлекательные приложения, в том числе потоковые сервисы, такие как Disney+ и Twitch.
В свою очередь, пользователи iOS также больше потратили на игры, развлечения и приложения для фото и видео. Среди них оказался и TikTok, который недавно вышел в пятерку лидеров среди приложений, где тратятся пользователи iOS. Примечательно, что за этот период пользователи загрузили на свои гаджеты 31 миллиард приложений, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о масштабах социальной дистанцированности и изоляции, к которым привела эпидемия коронавируса.
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