В наши дни, когда из-за пандемии коронавируса к вопросам безопасности стали относиться с повышенным вниманием, особое значение начинают играть вопросы доступа и совместной работы различных групп лиц. Один из таких ответственных сегментов - Министерство обороны США.
Как показали результаты последних исследований, самый популярный в мире мессенджер Zoom, которые до сих пор широко использовался в правительственных организациях США, оказался незрелым и небезопасным инструментом. Поэтому недавние «открытия» вызвали растущую негативную реакцию против его использования.
Первым, кто сделал вывод из случившегося, стало Министерство обороны США. Там быстро оценили ситуацию и приняли решение о выборе другой платформы и переходе на Microsoft Teams, сообщает портал Windows Central.
Microsoft Teams - это корпоративная платформа, которая позволяет объединить в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Она была разработана компанией Microsoft как конкурент популярного корпоративного решения Slack. Впервые этот сервис был представлен в ноябре 2016 года. Теперь он позволяет работать удаленно и не чувствовать себя оторванным от коллектива.
Платформы Microsoft Teams создает единое централизованное пространство для командной работы, позволяющее пригласить коллег в чат или на собрание, созвониться или поработать над совместным проектам. Для него не имеет значения, где конкретно находится коллега. При необходимости платформа позволяет моментально переходить из группового чата в видеоконференцию, требуя всего одного нажатия кнопки. Можно организовать собрание для любого количества людей - хоть для 10, хоть для 10 тысяч человек. Используя вызовы Teams, телефонную систему, тарифный план и прямую маршрутизацию, можно наладить удобную систему для проведения конференц-связи.
Выполнение работ по внедрению Microsoft Teams взяла на себя компания Defense Enterprise Office Solutions (DEOS). Это уже не первый ее контракт на поставку ПО Microsoft в оборонное ведомство. Ранее она заключили контракт на 8 млрд долл., согласно которому должна перевести Министерство обороны США на продукты Microsoft. Они станут базовым решением в рамках ведомства.
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