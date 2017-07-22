РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

08 апреля 2020, 17:15



В наши дни, когда из-за пандемии коронавируса к вопросам безопасности стали относиться с повышенным вниманием, особое значение начинают играть вопросы доступа и совместной работы различных групп лиц. Один из таких ответственных сегментов - Министерство обороны США.

Как показали результаты последних исследований, самый популярный в мире мессенджер Zoom, которые до сих пор широко использовался в правительственных организациях США, оказался незрелым и небезопасным инструментом. Поэтому недавние «открытия» вызвали растущую негативную реакцию против его использования.

Microsoft Teams для Министерства обороны США


Первым, кто сделал вывод из случившегося, стало Министерство обороны США. Там быстро оценили ситуацию и приняли решение о выборе другой платформы и переходе на Microsoft Teams, сообщает портал Windows Central.

Microsoft Teams - это корпоративная платформа, которая позволяет объединить в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Она была разработана компанией Microsoft как конкурент популярного корпоративного решения Slack. Впервые этот сервис был представлен в ноябре 2016 года. Теперь он позволяет работать удаленно и не чувствовать себя оторванным от коллектива.

Платформы Microsoft Teams создает единое централизованное пространство для командной работы, позволяющее пригласить коллег в чат или на собрание, созвониться или поработать над совместным проектам. Для него не имеет значения, где конкретно находится коллега. При необходимости платформа позволяет моментально переходить из группового чата в видеоконференцию, требуя всего одного нажатия кнопки. Можно организовать собрание для любого количества людей - хоть для 10, хоть для 10 тысяч человек. Используя вызовы Teams, телефонную систему, тарифный план и прямую маршрутизацию, можно наладить удобную систему для проведения конференц-связи.




Выполнение работ по внедрению Microsoft Teams взяла на себя компания Defense Enterprise Office Solutions (DEOS). Это уже не первый ее контракт на поставку ПО Microsoft в оборонное ведомство. Ранее она заключили контракт на 8 млрд долл., согласно которому должна перевести Министерство обороны США на продукты Microsoft. Они станут базовым решением в рамках ведомства.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд
  • Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19
  • Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году
  • Zoom сделал доступными тысячи частных видео в Интернете
  • Facebook пытался купить шпионское ПО Spyware Pegasus для слежки за пользователями

    • следующая новость
    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    предыдущая новость
    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 апреля, 2020

    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

    Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время

    Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5

    Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod

    Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards

    В сети появились характеристики и рендеры беспроводной зарядки OPPO AirVOOC

    Лимитированная Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилась на eBay за большие деньги

    7 апреля, 2020

    Apple готовит к выпуску в 2020 году накладные наушники и новую модель AirPods X

    Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

    Китай прервал сорокалетнюю гегемонию США по количеству патентов за год

    Ученые Стэнфордского медуниверситета изобрели умный унитаз

    Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

    TLC представила сразу три модели беспроводных наушников

    Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

    Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

    ССЫЛКИ