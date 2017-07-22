OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000
08 апреля 2020, 18:20
Китайская компания OnePlus, являющаяся подразделением BBK Electronics и занимающаяся дистрибуцией смартфонов производства BBK Electronics за пределами Китая, объявила о запуске Второго этапа полюбившегося многим Конкурса-головоломку Crackables 2.0 с призовым фондом 10 тыс. долл. Эту сумму получит победитель финального соревнования Конкурса. Еще такая же сумма будет переведена в качестве пожертвования в одну из благотворительных организаций, оказывающих помощь пострадавшим от COVID-19.
Запуск нового конкурса проводится по многочисленным просьбам участников предыдущего соревнования. Оно пользовалось большой популярностью. Первый этап конкурса Crackables был запущен в 2018 году. Это была совместная инициатива компаний OnePlus и Google. Конкурс Crackables представлял собой набор головоломок. В нет также разыгрывалась очень внушительная сумма в качестве финального выигрыша.
Новый этап OnePlus Crackables 2.0 начнется 14 апреля 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное, принять участие могут пользователи смартфонов, которым будет предложен неразглашаемый игровой сюжет с головоломками.
Как и в первой версии, конкурс Crackables 2.0 будет состоять из цифровых «крипто» головоломок. Глобальная регистрация всех желающих принять участие в нем уже открыта. Подать заявку можно через https://crackables.oneplus.com.
В ходе конкурса будут предлагаться по очереди цифровые головоломки, начиная с самого легкого уровня к более сложному. Сложность будет нарастать постепенно. В финал пройдут только лучшие.
Попав на командный этап, игроки примут участие в личных турнирах, где смогут посоревноваться между собой на время выполнения заданий-головоломок. На некоторых уровнях им придется соревноваться в команде. Это позволит выявить тех, кто умеет выполнять общие задания сообща и преодолевать препятствия.
В финале встретятся первые 10 участников, сумевших дойти до финала. Они поборются за главный приз в 10 000 долл.
Соревнования закончатся 30 апреля 2020 года. Грандиозный финальный турнир будет транслироваться по всему миру. Он намечен на 7 марта 2020 года.
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