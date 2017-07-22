РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

08 апреля 2020, 18:20



Китайская компания OnePlus, являющаяся подразделением BBK Electronics и занимающаяся дистрибуцией смартфонов производства BBK Electronics за пределами Китая, объявила о запуске Второго этапа полюбившегося многим Конкурса-головоломку Crackables 2.0 с призовым фондом 10 тыс. долл. Эту сумму получит победитель финального соревнования Конкурса. Еще такая же сумма будет переведена в качестве пожертвования в одну из благотворительных организаций, оказывающих помощь пострадавшим от COVID-19.

Запуск нового конкурса проводится по многочисленным просьбам участников предыдущего соревнования. Оно пользовалось большой популярностью. Первый этап конкурса Crackables был запущен в 2018 году. Это была совместная инициатива компаний OnePlus и Google. Конкурс Crackables представлял собой набор головоломок. В нет также разыгрывалась очень внушительная сумма в качестве финального выигрыша.


OnePlus Crackables 2.0


Новый этап OnePlus Crackables 2.0 начнется 14 апреля 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное, принять участие могут пользователи смартфонов, которым будет предложен неразглашаемый игровой сюжет с головоломками.

Как и в первой версии, конкурс Crackables 2.0 будет состоять из цифровых «крипто» головоломок. Глобальная регистрация всех желающих принять участие в нем уже открыта. Подать заявку можно через https://crackables.oneplus.com.




В ходе конкурса будут предлагаться по очереди цифровые головоломки, начиная с самого легкого уровня к более сложному. Сложность будет нарастать постепенно. В финал пройдут только лучшие.

Попав на командный этап, игроки примут участие в личных турнирах, где смогут посоревноваться между собой на время выполнения заданий-головоломок. На некоторых уровнях им придется соревноваться в команде. Это позволит выявить тех, кто умеет выполнять общие задания сообща и преодолевать препятствия.


OnePlus Crackables 2.0


В финале встретятся первые 10 участников, сумевших дойти до финала. Они поборются за главный приз в 10 000 долл.

Соревнования закончатся 30 апреля 2020 года. Грандиозный финальный турнир будет транслироваться по всему миру. Он намечен на 7 марта 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5
  • Amazon готовит к старту облачный игровой сервис Project Tempo
  • Рынок видеоигр и игровых консолей переживает бум на фоне коронавируса
  • В сюжет Pokemon GO добавлены новые функции для игры не выходя из дома
  • Коронавирус не скажется на сроках выхода PlayStation 5

    • предыдущая новость
    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 апреля, 2020

    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

    Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время

    Sony показала новый контроллер DualSense для PlayStation 5

    Новый патент Xiaomi очень напоминает Apple HomePod

    Ноутбуки GIGABYTE AORUS Gaming и AERO Creator получили награды 2020 Red Dot Design Awards

    В сети появились характеристики и рендеры беспроводной зарядки OPPO AirVOOC

    Лимитированная Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появилась на eBay за большие деньги

    7 апреля, 2020

    Apple готовит к выпуску в 2020 году накладные наушники и новую модель AirPods X

    Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

    Китай прервал сорокалетнюю гегемонию США по количеству патентов за год

    Ученые Стэнфордского медуниверситета изобрели умный унитаз

    Поддержка StoreMI для чипсетов AMD прекращена в ожидании выхода Axes StoreMI

    TLC представила сразу три модели беспроводных наушников

    Анонс TCL MOVETIME MT43K: детские смарт-часы с родительским контролем и ИИ-функциями

    Пять функций WhatsApp, которые станут популярными в 2020 году

    ССЫЛКИ