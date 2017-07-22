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Apple, похоже, собирается приобрести компанию NextVR, занимающуюся AR/VR

08 апреля 2020, 19:50


По имеющимся слухам, в настоящее время Apple работает над разработкой AR-гарнитуры. Эта информация позволяет сделать вывод, что Apple строит сейчас далеко идущие, амбициозные планы по будущему использованию инструментов дополненной реальности в своих продуктах.


Apple NextVR


Первый шаг в этом направлении уже был сделан. Как стало известно из недавнего отчета компании, Apple находится сейчас в процессе покупки калифорнийской компании NextVR, специализирующейся на VR-разработках.

По имеющимся сведениям, NextVR (Ориндж, шт. Калифорния) занимается разработками, связанные с применением виртуальной реальности для просмотра спортивных состязаний и развлекательных программ уже на протяжении 10 лет. С помощью ее разработок можно вести Live-трансляции реальных событий через гарнитуры, выпускаемые PlayStation, Oculus, HTC, Microsoft и Lenovo. У компания есть многочисленные патенты на технологию раздачи видео, позволяющую выстроить высококачественную потоковую передачу. NextVR является обладателем более 40 патентов на технологию AR.

В то же время известно, что компания NextVR собиралась получить финансирование уровня Series C на развитие бизнеса. Эта сделка планировалась в начале 2019 года, однако получить инвестиции так и не удалось.

В результате в компании пошли на 40% сокращение персонала. Причиной неудавшейся сделки было то, что на рынке сейчас сформировалось мнение, что фокус компании на технологиях виртуальной реальности является рискованным на фоне роста интереса к технологиям дополненной реальности.

Но компания продолжила развитие своих технологий и сотрудничает сейчас в этом направлении с NBA, Fox Sports, Wimbledon, исполнителями живой музыки.




По слухам, Apple планирует купить стартап NextVR за $100 млн. Приобретение еще официально не закрыто, однако уже разослано информационное письмо сотрудникам о предстоящем переезде из Сан-Диего в Купертино.



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