Компания Fractal Design анонсировала новую систему охлаждения "все в одном" под названием Celsius+, которая включает в себя несколько моделей, выполненных в трех формах - с вентиляторами 240 и 360 мм, а также совершенно новую модель с вентиляторами диаметром 280 мм. Каждая из этих моделей идет с предустановленными вентиляторами Dynamic X2 или Prisma ARGB.
Celsius+ - это полностью переработанная система с новой стеклянной лицевой панелью насоса, оснащенной ARGB подсветкой. Водоблок также претерпел значительные изменения, как и концентратор ШИМ-вентиляторов в радиаторе.
В оплетку охлаждающих трубок умело вплетена скрытая проводка, что позволяет всей системе Celsius+ быть подключенной к насосу только с помощью одного кабеля и (опционально отсоединяемого) кабеля ARGB.
Как и в предыдущих версиях, выбираемые режимы АВТО/ШИМ предлагают оптимизированную производительность с выбором полного пользовательского контроля для продуманной настройки.
Важно отметить, что в серии Celsius+ использованы инновационные технологии и качественный звукопоглощающий материал для наилучшего охлаждения с максимальной шумоизоляцией.
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