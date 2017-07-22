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Анонс Fractal Design Celsius+: бесшумная система охлаждения "всё в одном"

08 апреля 2020, 21:10




Компания Fractal Design анонсировала новую систему охлаждения "все в одном" под названием Celsius+, которая включает в себя несколько моделей, выполненных в трех формах - с вентиляторами 240 и 360 мм, а также совершенно новую модель с вентиляторами диаметром 280 мм. Каждая из этих моделей идет с предустановленными вентиляторами Dynamic X2 или Prisma ARGB.

Анонс Fractal Design Celsius+


Celsius+ - это полностью переработанная система с новой стеклянной лицевой панелью насоса, оснащенной ARGB подсветкой. Водоблок также претерпел значительные изменения, как и концентратор ШИМ-вентиляторов в радиаторе.

Анонс Fractal Design Celsius+


В оплетку охлаждающих трубок умело вплетена скрытая проводка, что позволяет всей системе Celsius+ быть подключенной к насосу только с помощью одного кабеля и (опционально отсоединяемого) кабеля ARGB.

Анонс Fractal Design Celsius+


Как и в предыдущих версиях, выбираемые режимы АВТО/ШИМ предлагают оптимизированную производительность с выбором полного пользовательского контроля для продуманной настройки.

Важно отметить, что в серии Celsius+ использованы инновационные технологии и качественный звукопоглощающий материал для наилучшего охлаждения с максимальной шумоизоляцией.

Цены:

- Celsius+ S24 Dynamic: 129.99$ (9700 руб.).
- Celsius+ S24 Prisma: 149.99$ (11 000 руб.).
- Celsius+ S28 Dynamic: 149.99 (11 000 руб.).
- Celsius+ S28 Prisma: 169.99 (13 000 руб.).
- Celsius+ S36 Dynamic: 169.99 (13 000 руб.).
- Celsius+ S36 Prisma: 199.99 (15 000 руб.).



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