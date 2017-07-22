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Анонс Huawei Vision Smart TV X65: "умный" телевизор с управлением жестами и 24-мп видеокамерой

08 апреля 2020, 23:10





Huawei сегодня анонсировала свой новый смарт-телевизор Huawei Vision Smart TV X65, о котором в последнее время циркулировало множество слухов. Стоит сказать, что многие из них оправдались.

Анонс Huawei Vision Smart TV X65


Итак, Huawei Vision Smart TV X65 оснащен огромным 65-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K. Толщина этой модели всего 24,9 см, а едва заметные рамки вокруг экрана делают соотношения экрана к корпусу почти стопроцентным. На борту Huawei Vision Smart TV X65 есть чип HiSilicon honghu 898, предназначенный специально для OLED-дисплеев. Этот процессор использует передовые многоканальные датчики для регулировки цвета. Он также адаптирует дисплей к окружающему свету. Что делает изображение на экране более естественным, а также позволяет отображать мелкие и темные детали.

Анонс Huawei Vision Smart TV X65


Дисплей безопасен для глаз поскольку сертифицирован немецким TUV Rheinland , что делает его еще и первым устройством с большим экраном, получившим такую сертификацию.

Анонс Huawei Vision Smart TV X65


Главная особенность Huawei Vision Smart TV X65 - это наличие на борту 24-мегапиксельной камеры с ИИ, которая оснащена чипами HiSilicon dual NPU. Как и говорилось в недавних утечках, благодаря наличию этой камеры, пользователь сможет управлять телевизором с помощью жестов. Кроме этого камера поддерживает видеозвонки.

Анонс Huawei Vision Smart TV X65


"Умный" телевизор оснащен 14 динамиками, которые обеспечивают объемное звуковое поле и создают эффект 5.1-канального звука.

Анонс Huawei Vision Smart TV X65


Смарт-телевизор может интеллектуально идентифицировать пространственную структуру и испускает звуковые волны для обнаружения структуры комнаты и получения обратной связи. Это помогает в создании виртуальной модели пространственного звукового поля.

Цена этого премиального телевизора 3522$ (265 000 руб.).



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