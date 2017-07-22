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Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

09 апреля 2020, 00:01





Вокруг будущего бюджетного смартфона от Apple циркулирует множество слухов, но компания крепко держит оборону, не допуская серьезных утечек. Дошло до того, что неизвестно даже точное название смартфона. Ходили слухи о названии iPhone 9, затем стало известно, что гаджет выйдет под именем iPhone SE 2, но истина до сих пор покрыта тайной. Остается лишь ждать официального анонса, который должен состояться 15 апреля.

Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9


Сегодня стало известно, что китайский ритейлер Jingdong (JD.com) начал принимать предзаказы на смартфон, который в его каталоге обозначен, как iPhone 9. Это событие вызвало огромную дискуссию среди китайских пользователей, где гаджеты Apple все еще имеют огромную популярность. Магазин обещает начать доставку новых смартфонов с 1 по 10 мая.

Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9


Страница смартфона на сайте магазина не раскрывает никаких характеристики относительно iPhone 9, за исключением того, что он не будет поддерживать 5G. Собственно, это не является новостью, поскольку вряд ли стоило ожидать от Apple, что их первый смартфон с поддержкой 5G будет не флагманом, а бюджетной моделью.

Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9


Последние слухи, говорят о том, что новый iPhone SE 2020 года выпуска появится в продаже в белом, чёрном и красном цветах и будет доступен в трёх конфигурациях памяти - 64, 128 и 256 Гбайт. Предполагается, что новое поколение iPhone SE получит дизайн в стиле iPhone 8. Гаджет лишится 3D Touch, но сможет похвастаться производительным чипсетом Apple A13. Стоимость аппарата составит 339$ (31 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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