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Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее

09 апреля 2020, 09:02


Американская AMD уже представила гибридные процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков. И, как удалось узнать нашим коллегам из DigiTimes, ссылающимся на источники среди производителей материнских плат, в этом году нас ждёт ещё и появление десктопных процессоров серии Ryzen 4000.

Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре


Источники DigiTimes утверждают, что изначально AMD планировала показать эти процессоры уже на майской выставке Computex 2020. Но пандемия коронавируса внесла свои изменения в планы как организаторов выставки, так и самой AMD. И теперь выход новых десктопных CPU американского чипмейкера состоится после августа или сентября этого года.




Вместе с тем, представители AMD уже говорили о том, что процессоры Ryzen четвёртого поколения на микроархитектуре Zen 3 выйдут не раньше конца года. А третий квартал при всём желании сложно назвать концом года. Поэтому не исключено, что в сентябре нас ждёт лишь так называемый бумажный анонс десктопных Ryzen 4000, а полноценный дебют новых процессоров состоится ближе к концу этого или в начале следующего года. Тем более, что пониженный спрос на фоне эпидемии коронавируса наталкивают производителя именно на такое решение.

Как бы там ни было, но одновременно с этим в DigiTimes сообщили, что уже в конце апреля Intel представит новые десктопные процессоры Comet Lake-S десятого поколения и соответствующие чипсеты 400-серии. А это вполне соответствует предыдущим слухам о возможном дебюте Comet Lake 30 апреля с их релизом в конце мая.



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