Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов
09 апреля 2020, 10:06
Презентация флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается уже 14 апреля. И незадолго до этого события источники раскрыли подробные характеристики флагманов и рассказали об их стоимости.
За производительность обоих смартфонов отвечает флагманский чипсет Snapdragon 865. При этом обычный OnePlus 8 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с Full HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц, тогда как OnePlus 8 Pro оснастят более крупным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ и более высокой частотой обновления 120 Гц. Что интересно, соотношение сторон этих экранов немного отличается и составляет 20:9 и 19,8:9 соответственно.
В обоих случаях экраны смартфонов поддерживают HDR10+ и имеют встроенный сканер отпечатков пальцев, а в их отверстии установлена 16-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX471 и поддержкой электронной стабилизации изображения, способная записывать Full HD видео на 30 к/с.
На тыльной панели OnePlus 8 установлена тройная камера с основным 48-Мп сенсором с оптической и электронной стабилизацией изображения, 16-Мп широкоугольной камерой с углом обзора 116° и 2-Мп макрокамерой. В случае с OnePlus 8 Pro речь идёт уже о четырёх камерах: основном 48-Мп сенсоре Sony IMX689 с оптической и электронной стабилизацией, широкоугольной 48-Мп камере Sony IMX586 с углом обзора 120°, 8-Мп телефото-камере с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией и 5-Мп камере с фазовым автофокусом. Предусмотрен здесь и датчик лазерной автофокусировки. Камеры OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro имеют возможность записи 4К-видео на 30/60 к/с, а камера модели Pro поддерживает замедленное видео со скоростью 240 к/с.
В OnePlus 8 используется оперативная память LPDDR4X, тогда как в OnePlus 8 Pro установлена более быстрая ОЗУ LPDDR5. Первый смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки Warp Charge 30T, а в OnePlus 8 Pro предусмотрена батарея на 4510 мАч с Warp Charge 30T, быстрой беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт и 3-Вт реверсивной зарядкой.
Новые смартфоны работают под управлением Android 10 с оболочкой OxygenOS 10. Они оснащаются стереодинамиками со звуком Dolby Atmos, а в OnePlus 8 предусмотрены 5G-модем, поддержка dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB-C. Размеры этого смартфона - 160,2 x 72,9 x 8 мм, его вес - 180 г. Что касается OnePlus 8 Pro, то он защищён от воды по стандарту IP68, имеет размеры 165,3 x 74,4 x 8,5 мм и весит 199 г.
OnePlus 8 с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт флеш-памяти появится в Европе за 729 и 835 евро (60 000 и 68 700 рублей), а OnePlus 8 Pro с такими же конфигурациями памяти получит ценник в 930 и 1020 евро соответственно (76 500 и 83 900 рублей). Продажи смартфонов начнутся 30 апреля.
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