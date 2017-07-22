РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

09 апреля 2020, 10:32



Природа Android - это ПО с открытым исходным кодом. С одной точки зрения - это хорошо, с другой - плохо. Хорошо, потому что он доступен для разработчиков, которые могут использовать его функции в полном объеме, чтобы предлагать свои оптимизированные приложения. Плохо - из-за слабой безопасности.

В интернете периодически появляются отчеты об обнаружении вредоносных программ в магазине приложений Google Play Store. Иногда Google берет на себя функции Властителя и принудительно удаляет приложения из Магазина. Но чаще всего защита выстраивается только на этапе получения заявки на размещение приложения в Google Play Store. Google выполняет автоматизированную процедуру проверки безопасности Play Protect, и если приложение проходит через этот «частокол», оно попадает в общий список.


Android Google Play Store


Новое исследование проблемы безопасности официально доступных приложений

Как оказалось, в Магазин приложений попадают приложения, содержащие скрытые уязвимости - бэкдоры. Таких приложений для Android тысячи. Этот результат показало новое исследование, проведенное представителями Университета штата Огайо, Нью-Йоркского университета и Центра информационной безопасности Гельмгольца (CISPA).

В исследовании рассказывается о скрытых бэкдорах, которые удалось обнаружить в приложениях для Android. Для их выявления и оценки их поведения был разработан специальный механизм анализа, получивший название InputScope.

В ходе исследования была проведена проверка для 100 тысяч наиболее популярных приложений в Google Play Store. Исследование проводилось в апреле 2019 года. В программу исследования также попали приложения, которые предустанавливаются вместе с устройствами Samsung. Для этого были отобраны еще около 20 000 приложений из магазина приложений Baidu.

Результаты исследования

В ходе исследования были поставлены две основные цели. Первая - узнать, насколько много приложений, размещенных в официальных магазинах приложений, имеют скрытые функции с «секретным поведением». Вторая цель - проверить, для каких целей применяют бэкдоры.

Было важно также определить, что понимается под «бэкдором». Исследователи рассматривали их как метод, который позволяет приложению или любому другому лицу получить несанкционированный доступ к пользовательским данным.

После проверки 150 000 приложений, отобранных по выявленным странностям в их поведении, наличие «бэкдора» показали 12 705 приложений. Они выполняли самые разные функции - от доступа к секретным ключам, мастер-паролям до применения секретных команд для выполнения функций, которые не упоминались в документации.

Были обнаружены также 4028 приложений, которые выполняли проверку ввода, осуществляемого пользователем, на наличие там слов, отнесенных в «черный список». Список содержал самые разные «исключения» - от имен политических лидеров, упоминания определенных новостных событий до проявления признаков расовой дискриминации.

Как выяснилось, 6,8% от общего числа протестированных приложений, взятых из Google Play Store, содержали «черные ходы». Для приложений на Baidu их число оказалось немного меньше - 5,3%, но разница не принципиальная. По выборке предустанавливаемых приложений доля с бэкдорами возросла до 16%.





Выводы, полученные в ходе исследования были направлены в Privacy International. В нем была высказана озабоченность, что Google не проявляет должной проверки, а также что предустановленные приложения таят угрозу и не подвергаются независимой проверке на проблемы безопасности и конфиденциальности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов
  • Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9
  • Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11
  • Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время
  • В сети появились характеристики и рендеры беспроводной зарядки OPPO AirVOOC

    • следующая новость
    Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

    предыдущая новость
    Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2020

    На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов

    Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

    Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

    Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

    Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

    Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

    16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

    Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов

    Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

    8 апреля, 2020

    Анонс Huawei Vision Smart TV X65: "умный" телевизор с управлением жестами и 24-мп видеокамерой

    MAINGER переоснащает производства под выпуск аппаратов ИВЛ

    Анонс Fractal Design Celsius+: бесшумная система охлаждения "всё в одном"

    Apple, похоже, собирается приобрести компанию NextVR, занимающуюся AR/VR

    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

    Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    ССЫЛКИ