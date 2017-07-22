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Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

09 апреля 2020, 11:05


Тайваньская компания Silicon Power, производящая карты памяти, USB- и твердотельные накопители и другую компьютерную периферию, объявила о выпуске пяти новых моделей Power Bank. Новые пауэрбанки имеют следующую маркировку: GP25, GD27, GP27, GP28 и GS28. Их емкость выражена в диапазоне от 5000 до 10 000 мАч, соответственно.

Как отмечается в пресс-релизе, аккумуляторы уверенно завоевывают рынок и становятся одним из наиболее востребованных аксессуаров, где главный потребитель - любитель гаджетов.

Silicon Power аккумулятор


Отвечая на запросы рынка, Silicon Power продолжает выпуск технологичных аккумуляторов, оснащенных запатентованными технологиями smartSENSE, smartFOCUS, smartSHIELD. Цель обновления ряда - повысить эффективность зарядки и защитить пользователей от уязвимостей.

Модель GP25 имеет емкость 10 000 мАч. Ее отличают эргономичные малогабаритные размеры и удобный хват. У устройства есть два выхода USB Type-A для одновременной зарядки до двух устройств. Имеется встроенный индикатор заряда батареи с цифровым светодиодным дисплеем, где можно наблюдать процент оставшегося уровня заряда. Такая возможность придает спокойствие пользователям: они уверены, что им не придется беспокоиться о разрядке батареи в неподходящий момент.

Silicon Power аккумулятор


Модели GD27 (5000 мАч) и GP27 (10 000 мАч) имеют гладкую металлическую поверхность с полуматовой отделкой. Главным при их проектировании был выбор дизайна. Новые модели выглядят великолепно, а благодаря тонкому корпусу и малому весу, обеспечивают высокую мобильность и удобство переноски. Имеется два выхода USB Type-A для одновременной зарядки до двух устройств. Есть 4 светодиодных индикатора уровня заряда батареи.




Модели GP28 (10 000 мАч) и GS28 (20 000 мАч) - это наиболее мощные модели в новой линейке Silicon Power. Их корпус сделан из углеродного волокна с характерной текстурой. Дизайн отличают округлая эргономичная форма, удобная для удерживания и переноски. Есть 2 выхода USB Type-A, встроенный цифровой светодиодный дисплей для показа оставшегося уровня заряда батареи.



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