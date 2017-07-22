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Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

09 апреля 2020, 11:32




Компания BIOSTAR анонсировала материнскую плату A10N-9830E. Небольшая по своей форме, но удивительная производительная, материнская плата BIOSTAR A10N-9830E является одной из лучших материнских плат на рынке. Идеально подходит для геймеров и домашних пользователей. Эта материнка имеет встроенный четырехъядерный процессор FX-9830P AMD Bristol Ridge и интегрированную графику AMD Radeon R7, которая обеспечивает высокую производительность, энергоэффективность и графику, что позволяет собрать на ее основе легкий игровой ПК в компактном форм-факторе Mini-ITX.

Анонс BIOSTAR A10N-9830E


Популярность LAN-вечеринок за последние несколько лет выросла безмерно, и это открыло потребность в компактных, мощных и легко переносимых компьютерах. BIOSTAR стремится удовлетворить этот растущий спрос, поставляя мощные, но доступные материнские платы Mini-ITX на мировой рынок, и материнская плата A10N-9830E является одним из исключительных продуктов, соответствующих этим критериям.

Анонс BIOSTAR A10N-9830E


Новинка поддерживает возможность установки 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2400 МГц на двух каналах для обеспечения более высокой производительности. Наличие интерфейса PCIe M. 2 16 Гб/с, обеспечивает высокую пропускную способность с более низкой задержкой.

Анонс BIOSTAR A10N-9830E


Кроме того, новинка также оснащена USB 3.2 Gen1, который дает убедительное повышение производительности и может использоваться для подключения нескольких устройств, не беспокоясь о совместимости. Он способен передавать данные со скоростью до 5 Гбит / с.

Наличие интерфейса SATA III 6 Гбит / с обеспечивает отличную пропускную способность, что положительно скажется на передаче тяжелых файлов. На борту также есть выходной порт HDMI, который поддерживает новое разрешение 4K2K и позволяет отображать картинку высокой четкости с разрешением Full HD.

О ценах и доступности пока ничего не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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