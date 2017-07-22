РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

09 апреля 2020, 12:40



Дважды в год брокерская компания Piper Sandler проводит опрос среди подростков в США. В последнем опросе приняли участие 5200 человек. Оказалось, что самой популярной моделью смартфона у них продолжает оставаться бренд Apple iPhone. Такой выбор сделали для себя 85% подростков, отражая тем самым свои затраты (точнее затраты своих родителей).

Исследователи отмечают, что высокий процент популярности моделей Apple проявился впервые за всю истории проведения опросов. Но это отражает также то, что iPhone занимал и продолжает занимать сейчас доминирующие позиции по популярности среди подростков в США. Выбор в пользу iPhone остается практически неизменным, отметили они.

Apple iPhone


Действительно, говорить о резком росте популярности не приходится. По данным опроса, проведенного два года назад, доля подростков, выбравших iPhone, составила тогда 82%, в прошлом году - 83%.

По данным нынешнего опроса, 88% опрошенных заявили, что их следующим телефоном станет также iPhone - еще один рекорд для опроса. Число подростков, планирующих покупку мобильного телефона Android, сократилось с 10% (опрос проводился шесть месяцев назад) до 8%.

Apple Watch


В недавнем опросе подростки также заявили, что при выборе умных часов любимой считается модель Apple Watch. 25% подростков заявили, что уже владеют этим гаджетом. В опросе, проведенном прошлой осенью, таких поклонников было 20%.




Аналитик Piper Sandler Харш Кумар отметил в отчете, что полученные результаты позволяют сделать вывод, что подростки и далее будут проявлять сильный интерес к продуктам Apple, в том числе к беспроводным Bluetooth-наушкникам AirPods. Он отметил, что наблюдается «высокий уровень привязанности к продуктам Apple и твердое намерение приобрести их». Это отношение распространяется на все основные мобильные и компьютерные аксессуары в продуктовой линейке Apple.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • 16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры
  • Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов
  • Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9
  • Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11
  • Смартфон со 192-Мп камерой может появиться уже в ближайшее время

    • следующая новость
    Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

    предыдущая новость
    Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2020

    На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов

    Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

    Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

    Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

    Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

    Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

    16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

    Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов

    Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

    8 апреля, 2020

    Анонс Huawei Vision Smart TV X65: "умный" телевизор с управлением жестами и 24-мп видеокамерой

    MAINGER переоснащает производства под выпуск аппаратов ИВЛ

    Анонс Fractal Design Celsius+: бесшумная система охлаждения "всё в одном"

    Apple, похоже, собирается приобрести компанию NextVR, занимающуюся AR/VR

    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

    Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    ССЫЛКИ