Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone
09 апреля 2020, 12:40
Дважды в год брокерская компания Piper Sandler проводит опрос среди подростков в США. В последнем опросе приняли участие 5200 человек. Оказалось, что самой популярной моделью смартфона у них продолжает оставаться бренд Apple iPhone. Такой выбор сделали для себя 85% подростков, отражая тем самым свои затраты (точнее затраты своих родителей).
Исследователи отмечают, что высокий процент популярности моделей Apple проявился впервые за всю истории проведения опросов. Но это отражает также то, что iPhone занимал и продолжает занимать сейчас доминирующие позиции по популярности среди подростков в США. Выбор в пользу iPhone остается практически неизменным, отметили они.
Действительно, говорить о резком росте популярности не приходится. По данным опроса, проведенного два года назад, доля подростков, выбравших iPhone, составила тогда 82%, в прошлом году - 83%.
По данным нынешнего опроса, 88% опрошенных заявили, что их следующим телефоном станет также iPhone - еще один рекорд для опроса. Число подростков, планирующих покупку мобильного телефона Android, сократилось с 10% (опрос проводился шесть месяцев назад) до 8%.
В недавнем опросе подростки также заявили, что при выборе умных часов любимой считается модель Apple Watch. 25% подростков заявили, что уже владеют этим гаджетом. В опросе, проведенном прошлой осенью, таких поклонников было 20%.
Аналитик Piper Sandler Харш Кумар отметил в отчете, что полученные результаты позволяют сделать вывод, что подростки и далее будут проявлять сильный интерес к продуктам Apple, в том числе к беспроводным Bluetooth-наушкникам AirPods. Он отметил, что наблюдается «высокий уровень привязанности к продуктам Apple и твердое намерение приобрести их». Это отношение распространяется на все основные мобильные и компьютерные аксессуары в продуктовой линейке Apple.
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