Китайский гигант Huawei официально представил новое двухпортовое зарядное устройство на основе нитрида галлия с портами USB Type-A и Type-C, что позволяет пользователям заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. Устройство получило неброское название Huawei 65W GaN и мощность в 65 Вт. Также известно, что порт USB Type-C на Huawei 65W GaN поддерживают стандартный протокол PD. Зарядка компактна и имеет складную конструкцию. Других деталей в компании не раскрыли.
До сих пор весь мир полагался лишь на использование кремниевых зарядных устройств для зарядки электроники, исключением являются лишь несколько компаний. С выходом новинки от Huawei доминантное положение кремниевых зарядников на рынке должно сойти на нет, считают эксперты. В технологическом секторе грядет эра зарядных устройств на основе нитрида галлия.
Говорят, что нитрид галлия (GaN) является лучшей альтернативой кремнию в зарядных устройствах, поскольку он может выдерживать большую мощность и температуру. Кроме того, зарядники на нитриде галлия намного компактнее кремниевых.
Ранее зарядные устройства на нитриде галлия выпустили Xiaomi, Anker, RAVPower, Aukey и ряд других компаний.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".