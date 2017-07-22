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Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

09 апреля 2020, 13:24




Китайский гигант Huawei официально представил новое двухпортовое зарядное устройство на основе нитрида галлия с портами USB Type-A и Type-C, что позволяет пользователям заряжать смартфоны, планшеты и даже ноутбуки. Устройство получило неброское название Huawei 65W GaN и мощность в 65 Вт. Также известно, что порт USB Type-C на Huawei 65W GaN поддерживают стандартный протокол PD. Зарядка компактна и имеет складную конструкцию. Других деталей в компании не раскрыли.

Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия


До сих пор весь мир полагался лишь на использование кремниевых зарядных устройств для зарядки электроники, исключением являются лишь несколько компаний. С выходом новинки от Huawei доминантное положение кремниевых зарядников на рынке должно сойти на нет, считают эксперты. В технологическом секторе грядет эра зарядных устройств на основе нитрида галлия.

Говорят, что нитрид галлия (GaN) является лучшей альтернативой кремнию в зарядных устройствах, поскольку он может выдерживать большую мощность и температуру. Кроме того, зарядники на нитриде галлия намного компактнее кремниевых.

Ранее зарядные устройства на нитриде галлия выпустили Xiaomi, Anker, RAVPower, Aukey и ряд других компаний.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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