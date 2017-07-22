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Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

09 апреля 2020, 13:50


Вспышка пандемии коронавируса и уход большинства развитых стран мира в «затяжной отпуск» породили многочисленные неопределенности в отношении главного для многих любителей гаджетов события этого года - коммерческого запуска новой модели смартфона iPhone 12 (2020).

Неопределенность усиливается на фоне слухов, потому что известно, что «бизнес оживает»: уже работает вся цепочка поставок комплектующих для производства новых моделей Apple, процесс пошел, что-то готовится... Поэтому многие ждут, что пройдет еще некоторое время, и все нормализуется.


Apple iPhone 12 (2020)


Согласно последним данным, запланированный выпуск четырех новых моделей iPhone 12 все-таки может быть отложен из-за пандемии COVID-19. Многие верят, что Apple сумеет провести анонс, пусть даже с опозданием, но в этом году. Но в худшем случае анонс будет перенесен на следующий год.

Аналитики Дэниел Айвс и Стрекер Баке оценивают с вероятностью 10-15%, что Apple проведет анонс iPhone в октябре.

Пока нет ясности, возможно ли, хотя бы теоретически, провести мероприятие в ранее намеченные сроки - в сентябре 2020 года. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно время и дополнительная информация. Но многие рассуждают так: если Apple смогла отменить свое мартовское мероприятие из-за вспышки коронавируса, то ничего не мешает ей «повторить снова» и отменить сентябрьское событие.

Сомнения относительно возможности проведения мероприятия по запуску iPhone 12 (2020) в октябре все-таки обоснованы. В настоящее время работа цепочки поставок Apple все еще находится в состоянии восстановления к нормальному ритму. Потребуется еще несколько месяцев, прежде чем «машина заработает на 100». По слухам, работы над прототипом iPhone 12 уже подходят к концу, поэтому в скором будущем могут появиться и позитивные новости.

К сожалению запуск прототипов всех четырех моделей в производство должен был уже начаться раньше. Но этого не произошло, потому что менеджмент Apple не мог добраться до Китая из-за запрета авиаперелетов.





Зато сейчас стали известны некоторые детали о будущем выпуске iPhone 12 (2020). Ясно, что линейка будет состоять из четырех моделей. Два устройства буду относиться к бюджетному сегменту: их оптика будет более слабей, камер будет меньше, оперативной памяти также. Две другие модели будут относиться к премиальному классу - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все четыре модели будут оснащены OLED-экранами - это главное и самая отличная новость.



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