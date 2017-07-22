РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов

09 апреля 2020, 14:30


Уже на протяжении многих лет Samsung остается единственным лидером на рынке производителей OLED-панелей для смартфонов. Согласно последнему отчету за предыдущий квартал, на ее долю приходится сейчас более 90% рынка.

Исследование было проведено компанией Stone Partners. Согласно полученным данным, в первом квартале 2020 года Samsung Display осуществила поставки 61,6 млн. OLED-панелей для смартфонов. Ее рыночная доля составила 90,2%.

Всего за первый квартал 2020 года было отгружено 68,3 млн. OLED-панелей. Конкуренцию Samsung составили такие компании, как EDO, Visionox, Tianma и BOE. Их доля на рынке (по количеству отгруженных товаров) оценивается в 4,9%, 4,5%, 0,4% и 0,1%, соответственно. Как видно, отрыв Samsung от конкурентов - производителей OLED-панелей для мобильных устройств огромный.

OLED панели для смартфонов рынок


Уже сообщалось, что южнокорейский гигант планирует увеличить поставки перфорированных OLED-панелей для других производителей смартфонов. До сих пор эти панели относились к категории премиального класса. Они предназначались только для смартфонов высшей ценовой категории. Ожидается, что в будущем они появятся и на смартфонах среднего и бюджетного уровней.

Как отмечается в результатах исследования, с каждым годом растет число моделей смартфонов, где взамен ЖК-панелей устанавливаются OLED-панели. В отчете Counterpoint Research сообщается, что объем поставок смартфонов с OLED-панелями достигнет в 2020 году 600 миллионов штук. Чтобы OLED-панели появились на смартфонах начального уровня, Samsung Display должна увеличить поставки таких панелей производителям. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие годы.





Всем очевидно, что у Samsung Display нет достойных конкурентов на ближайшие несколько лет. Компания продает OLED-панели таких вендорам, как Apple, Google, Huawei, OnePlus, OPPO и Xiaomi.

Компания Samsung также делает огромные инвестиции в производство складных OLED-панелей и складывающихся экранов. Ожидается, что в скором будущем поставки складных телефонов сильно возрастут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)
  • Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone
  • 16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры
  • Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов
  • Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

    • предыдущая новость
    Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2020

    На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов

    Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

    Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

    Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

    Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

    Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

    16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

    Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов

    Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

    8 апреля, 2020

    Анонс Huawei Vision Smart TV X65: "умный" телевизор с управлением жестами и 24-мп видеокамерой

    MAINGER переоснащает производства под выпуск аппаратов ИВЛ

    Анонс Fractal Design Celsius+: бесшумная система охлаждения "всё в одном"

    Apple, похоже, собирается приобрести компанию NextVR, занимающуюся AR/VR

    OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    Армия США переходит на платформу Microsoft Teams

    Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд

    Google сделает обязательным фоновое обновления смартфонов под Android 11

    I-O Data представила внешние SSD, сертифицированные для PlayStation 4

    Foxconn будет выпускать вентиляторы вместе с Medtronic

    ССЫЛКИ