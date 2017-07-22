На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов
09 апреля 2020, 14:30
Уже на протяжении многих лет Samsung остается единственным лидером на рынке производителей OLED-панелей для смартфонов. Согласно последнему отчету за предыдущий квартал, на ее долю приходится сейчас более 90% рынка.
Исследование было проведено компанией Stone Partners. Согласно полученным данным, в первом квартале 2020 года Samsung Display осуществила поставки 61,6 млн. OLED-панелей для смартфонов. Ее рыночная доля составила 90,2%.
Всего за первый квартал 2020 года было отгружено 68,3 млн. OLED-панелей. Конкуренцию Samsung составили такие компании, как EDO, Visionox, Tianma и BOE. Их доля на рынке (по количеству отгруженных товаров) оценивается в 4,9%, 4,5%, 0,4% и 0,1%, соответственно. Как видно, отрыв Samsung от конкурентов - производителей OLED-панелей для мобильных устройств огромный.
Уже сообщалось, что южнокорейский гигант планирует увеличить поставки перфорированных OLED-панелей для других производителей смартфонов. До сих пор эти панели относились к категории премиального класса. Они предназначались только для смартфонов высшей ценовой категории. Ожидается, что в будущем они появятся и на смартфонах среднего и бюджетного уровней.
Как отмечается в результатах исследования, с каждым годом растет число моделей смартфонов, где взамен ЖК-панелей устанавливаются OLED-панели. В отчете Counterpoint Research сообщается, что объем поставок смартфонов с OLED-панелями достигнет в 2020 году 600 миллионов штук. Чтобы OLED-панели появились на смартфонах начального уровня, Samsung Display должна увеличить поставки таких панелей производителям. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие годы.
Всем очевидно, что у Samsung Display нет достойных конкурентов на ближайшие несколько лет. Компания продает OLED-панели таких вендорам, как Apple, Google, Huawei, OnePlus, OPPO и Xiaomi.
Компания Samsung также делает огромные инвестиции в производство складных OLED-панелей и складывающихся экранов. Ожидается, что в скором будущем поставки складных телефонов сильно возрастут.
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