Некоторое время назад в Таиланде получил сертификацию смартфон под названием Realme X3 SuperZoom. Ожидается, что эта модель будет следующим продуктом бренда на рынке. Особо настойчивым инсайдерам удалось выяснить, что модель получила номер модели RMX2086. Устройство под таким же номером появилось и в базе данных индийского сертификационного органа и ЕЭК в России. Также модель под номером RMX2086 появилась на платформе бенчмаркинга Geekbench, благодаря чему удалось узнать некоторые характеристики будущего смартфона.
Согласно данным Geekbench, телефон управляется чипсетом Qualcomm код кодовым названием "msmnile", которое относится к чипсету Snapdragon 855. На борту также оперативная память на 12 ГБ и операционная система Android 10. К сожалению никаких других спецификаций устройства не опубликовано. Смартфон набрал набрал 788 и 2624 баллов в одноядерных и многоядерных тестах.
Более ранние утечки предполагают, что Realme X3 SuperZoom будет оснащен 108-мегапиксельной камерой с потрясающим зумом. Последние телефоны Realme в разных ценовых сегментах предлагают четверные камеры. Так что можно быть уверенным, что и у Realme X3 SuperZoom также будет, по меньшей мере, четыре датчика камеры.
Предполагается, что Realme X3 SuperZoom может выйти на рынок в качестве конкурента Redmi K30 Pro Zoom, который был анонсирован недавно. Он имеет на борту основную 64-Мп камеру с 1/1.7" сенсором Sony IMX686 с 0,8-мкм пикселями и поддержкой электронной и оптической стабилизации, а также широкоугольную 13-Мп камеру, 2-Мп сенсор глубины и 8-мегапиксельную телефото-камеру с фокусным расстоянием 50 мм, 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом и 4-осевой стабилизацией изображения.
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