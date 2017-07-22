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GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6

09 апреля 2020, 16:37




Компания GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6, которая включает в себя четыре модели: стандартную GALAX GTX 1650 GDDR6, EX-OC с заводским разгоном, а также низкопрофильную модель LP и GTX 1650 Prodigy, предназначенную для игровых компьютерных клубов.

GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6


Стандартная GALAX GTX 1650 GDDR6 и вариант EX-OC отличаются алюминиевым моноблоком радиатора, который оснащен парой вентиляторов диаметром 80 мм. Стандартная модель способна разгоняться до 1590 МГц, а EX-OC вариант - до 1605 МГц. Обе карты поставляются с программными режимами "1-click OC".

GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6


GALAX GTX 1650 GDDR6 Prodigy - это экономичная видеокарта, которая будет отличным решением для интернет-кафе. Эта карта оснащена одним 80-мм вентилятором, установленным в алюминиевый моноблок радиатора. Карта разгоняется до тактовой частоты в 1590 МГц.

GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6


Еще одна анонсированная модель - GTX 1650 GDDR6 LP представляет из себя низкопрофильную графическую карту, отлично подходящую для сборки SFF или HTPC. Карта имеет двухслотный толстый моноблочный алюминиевый радиатор, который оснащен парой 40-миллиметровых вентиляторов.

GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6


Все четыре карты используют память GDDR6 (12 Гбит/с) и имеют общий набор разъемов: по одному из двухканальных DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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