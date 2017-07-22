Компания GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6, которая включает в себя четыре модели: стандартную GALAX GTX 1650 GDDR6, EX-OC с заводским разгоном, а также низкопрофильную модель LP и GTX 1650 Prodigy, предназначенную для игровых компьютерных клубов.
Стандартная GALAX GTX 1650 GDDR6 и вариант EX-OC отличаются алюминиевым моноблоком радиатора, который оснащен парой вентиляторов диаметром 80 мм. Стандартная модель способна разгоняться до 1590 МГц, а EX-OC вариант - до 1605 МГц. Обе карты поставляются с программными режимами "1-click OC".
GALAX GTX 1650 GDDR6 Prodigy - это экономичная видеокарта, которая будет отличным решением для интернет-кафе. Эта карта оснащена одним 80-мм вентилятором, установленным в алюминиевый моноблок радиатора. Карта разгоняется до тактовой частоты в 1590 МГц.
Еще одна анонсированная модель - GTX 1650 GDDR6 LP представляет из себя низкопрофильную графическую карту, отлично подходящую для сборки SFF или HTPC. Карта имеет двухслотный толстый моноблочный алюминиевый радиатор, который оснащен парой 40-миллиметровых вентиляторов.
Все четыре карты используют память GDDR6 (12 Гбит/с) и имеют общий набор разъемов: по одному из двухканальных DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.
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