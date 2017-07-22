Подэкранные камеры могут появиться на планшетах Huawei MediaPad M7
09 апреля 2020, 17:10
Компания Huawei хорошо известна на рынке своими новаторскими идеями, с которыми она выходит в числе первых на рынок, демонстрируя свое право занимать лидирующие позиции в развитии индустрии смартфонов. Хотя рынок планшетов не так велик, как рынок смартфонов, тем не менее вендоры продолжают развивать и устройства этого форм-фактора. Совсем недавно Huawei показала свою новую модель MediaPad M6, теперь на очереди ее преемник - MediaPad M7.
Интересная информация о развитии технологий для планшетов вчера появилась во время запуска смарт-телевизора Huawei Smart Screen X65. Во время показа презентации все присутствовавшие неожиданно увидели изображение планшета Huawei MediaPad M7, у которого была заметна подэкранная камера (a punch-hole camera).
Если вглядеться более внимательно, то видно, что на картинке изображен смарт-ТВ Huawei Smart Screen X65, к которому подключены два гаджета - Huawei P40 Pro и Huawei MediaPad M7. Планшет MediaPad M7 имеет четко прорисованную подэкранную камеру, которая изготавливается путем тонкого перфорирования дисплейной матрицы поверх камеры.
До сих пор такая технология применялась только для смартфонов. Похоже, Huawei собирается использовать ее и на планшете.
Возникает существенный вопрос. Необходимость в использовании подэкранной камеры возникает только тогда, когда лицевая панель оказывается ультратонкой, где невозможно разместить полномасштабный датчик камеры. Конечно, планшет Huawei MediaPad M7 будет иметь довольно тонкую рамку, но его размеры будет достаточно велик, чтобы вместить обычный датчик. Тем не менее, Huawei выбрал более дорогую инновационную технологию.
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