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Thermaltake выпустила линейку корпусов Micro-ATX S100 с боковой стенкой из закаленного 4 мм стекла

09 апреля 2020, 18:09


Тайваньская компания Thermaltake, занимающаяся разработкой компьютерных корпусов, кулеров, радиаторов, систем жидкостного охлаждения, блоков питания, кулеров для ноутбуков и аксессуаров для компьютера, выпустила новую линейку корпусов Micro-ATX S100. Отличительной особенностью моделей в линейке является прозрачная боковая стенка, изготовленная из закаленного стекла.


Thermaltake Micro-ATX S100


Модель S100 будет поставляться в двух цветовых раскрасках: полностью черный дизайн и смешанный дизайн из белого и черного цветов «Snow Edition». Передняя стенка имеет матовую поверхность.

Дизайнерская боковая панель из закаленного стекла имеет толщину 4 мм. Через нее будет видна горизонтальная внутренняя укладка. По размерам корпус аналогичен обычной башне ATX.

В верхней части корпуса имеется место для размещения материнской платы форм-фактора Micro-ATX или меньше. Имеется место для видеокарт длиной до 33 см и процессорных кулеров высотой до 16,5 см. Для выстраивания системы хранения доступны два 3,5-дюйм лотка (допускается установка 2,5-дюйм дисков) и два дополнительных 2,5-дюйм крепления, расположенные позади места крепежа материнской платы. В нижнем отсеке предусмотрено место для размещения стандартных блоков питания длиной до 16 см.


Thermaltake Micro-ATX S100


Вентиляция представлена двумя передними воздухозаборниками 140/120 мм, верхний вытяжной вентилятор с одним (200 мм) или двумя (140/120 мм) вентиляторами и задний вытяжной вентилятор 120 мм.

Можно установить радиаторы размером до 280х140 мм, устанавливаемые вдоль передней и верхней панелей.




Подключение на передней панели имеет USB-порт 3.0 и пару портов USB 2.0. Размеры корпуса: 411х220х441 мм (ВxШxГ).

Цены новых моделей корпусов пока не объявлены.



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