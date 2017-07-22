Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю поделился с прессой весьма интересной информацией, рассказав, что компания не получает прибыли от продажи своих премиальных смартфонов. Это связано с тем, что премиальные продукты бренда отличаются дороговизной компонентов и их производства. При этом компания продает свои премиальные продукты дешевле конкурентов.
По словам Ричарда Ю, компоненты камеры в одной только серии Huawei P40 стоят более $100. Он также отметил, что компания уже потеряла от 60 до 70 миллионов долларов при продаже своего складного смартфона Mate Xs, стоимость которого 2267$ (165 000 руб.).
По словам главы Huawei Consumer Business Group, компания станет в этом году одним из лидеров технологического сектора по вложениям в инновации. В планах компании инвестиции на 20 миллиардов долларов. В Huawei есть твердое убеждение, что инновации должны идти рука об руку с новыми продуктами, чтобы поддерживать интерес клиентов и стимулировать продажи. Ранее сообщалось, что Huawei имеет 85 000 патентов по всему миру, из которых 90% являются патентами на изобретения. В прошлом году Huawei стала первой по патентным заявкам в Европейском союзе с общим количеством заявок в 3524.
В конце февраля Huawei презентовала флагманский смартфон Mate Xs, ставший преемником Huawei Mate X - первого складного телефона компании. Устройство поступило в продажу в Китае и было распродано в считанные секунды.
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