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Анонс Honor 4T и Honor 4T Pro: бюджетные смартфоны для молодежи

09 апреля 2020, 20:24




Бренд Honor официально представил два новых смартфона, которые ориентированы на молодежь - это модели Honor 4T и Honor 4T Pro. Начнем по-порядку. Honor 4T оснащен 6,39-дюймовым дисплеем с каплевидной выемкой для селфи-камеры диаметром 4,5 мм. Соотношение экрана к корпусу составляет 90%.

Honor представила бюджетные смартфоны для молодежи


Под капотом смартфона чипсет HiSilicon Kirin 710 в паре с оперативной памятью на 6 ГБ и встроенной памятью на 128 ГБ. Основная камера представлена тремя датчиками - это 48-мегапиксельный основной датчик, широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя.

Honor представила бюджетные смартфоны для молодежи


Что касается батареи, то Honor Play 4T использует аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, которая способна зарядить смартфон на 58% всего за 30 минут.

В свою очередь, Honor Play 4T Pro оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей. В дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Под капотом смартфона чипсет Kirin 810 с двумя ядрами Cortex-A76 и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55, а также графический процессор Mali-G52, который поддерживает технологию Kirin Gaming+. На борту также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Honor представила бюджетные смартфоны для молодежи


Камера на Honor Play 4T аналогична младшей модели и состоит из трех датчиков. Здесь также стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Что касается цен, то модель Honor Play 4T в варианте 6 ГБ + 128 ГБ оценивается в 168$ (12 000 руб.). Honor Play 4T Pro в версии на 6 ГБ + 128 ГБ стоит 211$ (15 000 руб.).



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