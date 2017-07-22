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Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 получили сертификацию Bluetooth SIG

09 апреля 2020, 22:21





На прошлой неделе сообщалось, что сертификационный орган Bluetooth SIG зарегистрировал новую пару беспроводных TWS наушников от Xiaomi, которые получили названием Mi True Wireless Earphones Basic 2 . Сегодня же сертификацию в Bluetooth SIG получили беспроводные наушники от Redmi.

наушники Redmi AirDots


Модель под названием Redmi AirDots 2 выполнена в формате TWS. Наушники получили номер модели TWSEJ061LS и будут подключаться через Bluetooth 5.0. К сожалению, больше никаких конкретных данных об устройстве нет.

Что интересно, Redmi AirDots 2 и Mi True Wireless Earphones Basic 2, судя по всему, имеют очень похожий дизайн и функции. Кстати, как и их предшественники.

Mi True Wireless Earphones Basic


Redmi AirDots 2 - это не единственное аудиоустройство от Redmi, находящееся в разработке. Вчера Bluetooth SIG также опубликовал сертификат на продукт под названием Redmi SonicBass Wireless Earphones. Наушники с номером модели INLYEJ02LS скорее всего будут иметь шейный обод и также будут подключаться через Bluetooth 5.0. Раз сертификация получена, значит в скором времени можно ожидать официального анонса обоих устройств.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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