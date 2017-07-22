В ближайшие месяцы Google должен анонсировать свой последний смартфон Pixel 4a. Первоначально его планировали продемонстрировать на конференции Google I / O 2020, но коронавирус несколько изменил планы компании. Сегодня же в сеть утекли характеристики смартфона.
Google Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и отверстием для селфи-камеры. Под капотом будет восьмиядерный чипсетSnapdragon 730 , шесть ядер которого работают на частоте 1,8 ГГц, а два других имеют тактовую частоту 2,2 ГГц. Смартфон будет оснащен графическим процессором Adreno 618 и чипом безопасности Google Titan M. Оперативная память составит 6 ГБ, а встроенная 128 ГБ.
Google Pixel 4a будет иметь батарею емкостью 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Известно, что смартфон предложит 3,5-мм разъем для наушников и будет выпускаться в черном и синем цвете. Предположительная цена гаджета - 399$ (30 000 руб.).
Сегодня в сеть также просочились рендеры защитного чехла для Google Pixel 4A, благодаря которым понятным становится дизайн будущего устройства. В верхнем левом углу смартфона будет расположено отверстие для фронтальной камеры, а основная камера будет находиться в квадратном модуле и состоять из одного датчика и светодиодной вспышки.
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