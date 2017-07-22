РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть

09 апреля 2020, 22:41





В ближайшие месяцы Google должен анонсировать свой последний смартфон Pixel 4a. Первоначально его планировали продемонстрировать на конференции Google I / O 2020, но коронавирус несколько изменил планы компании. Сегодня же в сеть утекли характеристики смартфона.

Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть


Google Pixel 4a получит 5,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и отверстием для селфи-камеры. Под капотом будет восьмиядерный чипсетSnapdragon 730 , шесть ядер которого работают на частоте 1,8 ГГц, а два других имеют тактовую частоту 2,2 ГГц. Смартфон будет оснащен графическим процессором Adreno 618 и чипом безопасности Google Titan M. Оперативная память составит 6 ГБ, а встроенная 128 ГБ.

Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть


Google Pixel 4a будет иметь батарею емкостью 3080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Известно, что смартфон предложит 3,5-мм разъем для наушников и будет выпускаться в черном и синем цвете. Предположительная цена гаджета - 399$ (30 000 руб.).

Сегодня в сеть также просочились рендеры защитного чехла для Google Pixel 4A, благодаря которым понятным становится дизайн будущего устройства. В верхнем левом углу смартфона будет расположено отверстие для фронтальной камеры, а основная камера будет находиться в квадратном модуле и состоять из одного датчика и светодиодной вспышки.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Анонс Honor 4T и Honor 4T Pro: бюджетные смартфоны для молодежи
  • Huawei потеряла на продажах Mate Xs около 70 миллионов долларов
  • Relame X3 SuperZoom будет работать на Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ оперативной памяти
  • Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия
  • 16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

    • следующая новость
    Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей

    предыдущая новость
    Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 получили сертификацию Bluetooth SIG

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2020

    Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей

    Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть

    Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 получили сертификацию Bluetooth SIG

    Анонс Honor 4T и Honor 4T Pro: бюджетные смартфоны для молодежи

    Huawei потеряла на продажах Mate Xs около 70 миллионов долларов

    Анонс InWin B1: компактное шасси для легкого и мощного ПК

    Thermaltake выпустила линейку корпусов Micro-ATX S100 с боковой стенкой из закаленного 4 мм стекла

    Подэкранные камеры могут появиться на планшетах Huawei MediaPad M7

    GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6

    Relame X3 SuperZoom будет работать на Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ оперативной памяти

    На долю Samsung приходится 90,2% от мирового объема поставок OLED-панелей для смартфонов

    Выпуск iPhone 12 (2020) может быть отложен из-за коронавируса до декабря (или позже)

    Huawei выпустила зарядник на основе нитрида галлия

    Опрос Piper Sandler: 85% опрошенных подростков в США выбрали iPhone

    Анонс BIOSTAR A10N-9830E: компактная и производительная материнская плата для LAN-вечеринок

    Silicon Power выпускает пять новых пауэрбанков с технологией smartSENSE

    16% предустанавливаемых на смартфоны приложений содержат бэкдоры

    Большая утечка о OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: подробные характеристики и цена флагманов

    Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее

    Китайский ритейлер объявил предзаказ на iPhone 9

    ССЫЛКИ