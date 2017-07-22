Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей
09 апреля 2020, 22:50
Китайская публичная компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции и управляющая деятельностью таких крупнейших веб-порталов, как Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других, объявила о создании новой сигнального процессора для обработки изображений (ISP), обеспечивающего существенное улучшение качества машинного зрения. Он предназначен для применения в составе управляющих систем на автономных или самоуправляемых автомобилях.
Улучшения касаются в первую очередь качества машинного зрения в ночных условиях или при слабом освещении. Разработкой нового продукта занимался исследовательский институт новых технологий «DAMO» - самостоятельное научное объединение, созданное и развивающееся на средства Alibaba Group.
Согласно официальному заявлению, новый процессор обеспечивает повышенную безопасность при использовании для самоуправляемых автомобилей. Он использует средства 3D-шумоподавления и различные алгоритмы повышения качества изображений, специально разработанных для решения поставленных задач. Проще говоря, новый процессор помогает автомобилю «видеть» более четко то, что находится в тени или плохо освещено.
В настоящее время новая разработка уже применяется для беспилотных транспортных средств. Она прошла испытания в реальных дорожных условиях. Представители института Alibaba отмечают, что достигнут уровень отраслевых стандартов.
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