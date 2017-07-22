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Chuwi AeroBook Pro 15.6 предлагает отличный игровой опыт

10 апреля 2020, 08:42


На правах рекламы.

Ноутбук AeroBook Pro 15.6, недавно выпущенный Chuwi на Indeigogo, привлек внимание многих потребителей. Эта модель имеет ряд высокопроизводительных конфигураций, включая экран 4K, процессор Core i5, металлический корпус и полноразмерную клавиатуру, которые могут обеспечить высокую производительность и повысить эффективность работы.

В то же время, благодаря отличной производительности оборудования, особенно видеокарты Intel Iris Graphics 550, AeroBook Pro 15.6 также может обеспечить отличный игровой опыт.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


Процессор Intel Core i5 и мощная графика Iris Graphics 550

Chuwi AeroBook Pro 15.6 оснащён мощным 2-ядерным / 4-поточным процессором Intel Core i5 6287U с тактовой частотой до 3,5 ГГц. Что касается обработки графики, здесь используется ускоритель iris Graphics 550 с базовой частотой 300 МГц и возможностью её увеличения до 1,1 ГГц, который может справиться с большинством онлайн-игр и лёгкими тайтлами.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


Игровой опыт сопоставим с дискретной видеокартой

В игровом тесте AeroBook Pro 15.6 показал комфортный игровой опыт. В игре League of Legends AeroBook Pro 15.6 может поддерживать около 80 FPS в качестве Full HD. Более того, даже в сложных сценах, таких как командные бои, его FPS держится на уровне 55.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


CS: GO - это 3D-игра со сложными сценами и высокими требованиями к вычислительной мощности видеокарты. Но в игровом тесте Aerobook все еще может поддерживать скорость около 55 FPS, работая без сбоев.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


Aerobook pro 15.6 имеет среднюю частоту кадров около 50 FPS во время тестирования AAA-игры Tomb Raider.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


Благодаря разумному дизайну охлаждения AeroBook Pro 15.6 температура корпуса ноутбука также хорошо контролировалась во время тестирования в этой игре.

С процессором Intel, 8 Гбайт ОЗУ, накопителем на 256 Гбайт и другими превосходными характеристиками iris Graphics 550 обеспечивает игровой опыт наравне с MX150. И пользователи могут без проблем поиграть в игры на Aerobook Pro 15.6 в свободное время.

Тестируем игровые возможности Chuwi AeroBook Pro 15.6


В настоящее время AeroBook Pro 15.6 участвует в краудфандинге на платформе Indiegogo, где вы можете получить на него скидку 20%.



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