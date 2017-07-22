Chuwi AeroBook Pro 15.6 предлагает отличный игровой опыт
10 апреля 2020, 08:42
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Ноутбук AeroBook Pro 15.6, недавно выпущенный Chuwi на Indeigogo, привлек внимание многих потребителей. Эта модель имеет ряд высокопроизводительных конфигураций, включая экран 4K, процессор Core i5, металлический корпус и полноразмерную клавиатуру, которые могут обеспечить высокую производительность и повысить эффективность работы.
В то же время, благодаря отличной производительности оборудования, особенно видеокарты Intel Iris Graphics 550, AeroBook Pro 15.6 также может обеспечить отличный игровой опыт.
Процессор Intel Core i5 и мощная графика Iris Graphics 550
Chuwi AeroBook Pro 15.6 оснащён мощным 2-ядерным / 4-поточным процессором Intel Core i5 6287U с тактовой частотой до 3,5 ГГц. Что касается обработки графики, здесь используется ускоритель iris Graphics 550 с базовой частотой 300 МГц и возможностью её увеличения до 1,1 ГГц, который может справиться с большинством онлайн-игр и лёгкими тайтлами.
Игровой опыт сопоставим с дискретной видеокартой
В игровом тесте AeroBook Pro 15.6 показал комфортный игровой опыт. В игре League of Legends AeroBook Pro 15.6 может поддерживать около 80 FPS в качестве Full HD. Более того, даже в сложных сценах, таких как командные бои, его FPS держится на уровне 55.
CS: GO - это 3D-игра со сложными сценами и высокими требованиями к вычислительной мощности видеокарты. Но в игровом тесте Aerobook все еще может поддерживать скорость около 55 FPS, работая без сбоев.
Aerobook pro 15.6 имеет среднюю частоту кадров около 50 FPS во время тестирования AAA-игры Tomb Raider.
Благодаря разумному дизайну охлаждения AeroBook Pro 15.6 температура корпуса ноутбука также хорошо контролировалась во время тестирования в этой игре.
С процессором Intel, 8 Гбайт ОЗУ, накопителем на 256 Гбайт и другими превосходными характеристиками iris Graphics 550 обеспечивает игровой опыт наравне с MX150. И пользователи могут без проблем поиграть в игры на Aerobook Pro 15.6 в свободное время.