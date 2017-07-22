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Флагманский Samsung Galaxy S21 может обзавестись подэкранной камерой

10 апреля 2020, 09:54


Корейская Samsung лишь недавно выпустила флагманскую серию Galaxy S20, и до появления преемников этих смартфонов остаётся ещё очень много времени. Но это не останавливает многочисленных инсайдеров, уже сумевших выяснить первые подробности о следующем поколении Galaxy S.

Флагманский Samsung Galaxy S21 может обзавестись подэкранной камерой


Так, по словам известного и достаточно надёжного информатора под ником Ice universe, корейский производитель рассматривает возможность установки в Galaxy S21 подэкранной камеры и сейчас пытается оценить, насколько реализуема эта технология.




В пользу этой утечки говорит ещё и то, что линейка Galaxy S часто служит испытательным полигоном для внедрения новейших технологий камеры, и лишь затем Samsung начинает использовать эти технологии в остальные сериях своих смартфонов. Поэтому у нас нет никаких оснований думать, что Galaxy S21 станет каким-то исключением из этого правила.

С другой стороны, разработка подэкранных камер ведётся уже не один год, а сама технология необычайна сложна. Инженеры сталкиваются с целым рядом серьёзных проблем, главной из которых до сих пор остаётся нехватка света, достигающего сенсора находящегося за экраном смартфона. И, хотя некоторые производители уже успели представить прототипы подобных решений, качество их съёмки до сих пор оставляет желать лучшего. Причём сама Samsung такой прототип пока так и не показала.



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