Philips представила новые беспроводные наушники под названием Philips ActionFit TAST702. От многих других аналогичных продуктов на рынке эти наушники отличает наличие функции ультрафиолетовой очистки или, попросту говоря, обеззараживания. Модель имеет компактный и неброский дизайн и выполнена в классическом черном цвете. Наушники удобно ложатся в ушную раковину и обещают пользователю отличное звучание.
Зарядный чехол Philips ActionFit TAST702 оснащен оснащен УФ-излучателем, который уничтожает все бактерии на устройстве. Ультрафиолетовый свет автоматически и безопасно дезинфицирует наушники во время зарядки, сохраняя наушники чистыми и охраняя здоровье пользователей. Это действительно инновационное решение тем более, когда мир находится в панике от пандемии коронавируса.
Кроме защиты от бактерий Philips ActionFit TAST702 имеют степень защиты IPX5, а значит устойчивы к к влаге и пыли. С ними можно тренироваться в дождь, мыться в душе и даже плавать, не переживая за их сохранность.
Гаджет оснащен удобными кнопками для переключения аудиозаписей, ответа на звонки или регулирования громкости. Их легко подключить к смартфону или планшету. Время автономной работы составляет 6 часов, а с полностью заряженным чехлом - все 18. Благодаря поддержке быстрой зарядки всего за 15 минут наушники можно зарядить на 1,5 часа прослушивания музыки.
Стоимость Philips ActionFit - 180$ (13 000 руб.)
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