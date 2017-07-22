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Google добавит в Android виртуальную клавиатуру для ввода текста по методу Брайля

10 апреля 2020, 11:45


В последнее время Google активно развивает направление, связанное с развитием приспособлений для людей с ограниченными возможностями. Уже созданы различные сервисы, помогающие в преобразовании текста в речь, чтения по требованию, показа субтитров. Новая разработка Google в этом направлении - развитие технологии TalkBack - комплексного набора сервисных возможностей для Android, которые смогут помочь слепым и слабовидящим пользователям взаимодействовать с мобильными устройствами.

С практической точки зрения сейчас речь идет о создании виртуальной клавиатуры Брайля, которая позволит людям с нарушениями зрения осуществлять ввод текста на телефоне без дополнительной помощи, в том числе без использования специальных дополнительных приспособлений. Чтобы напечатать нужное слово или фразу, теперь им не потребуется выслушивать голосовые подсказки Talkback.


виртуальная клавиатура Брайля


В основе новой разработке использована методика Брайля. Речь идет о рельефно-точечном тактильном шрифте, который был разработан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он предназначен для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Шрифт имеет широкое хождение в мире.

История изобретения шрифта Брайля связана с трагическим событием, которое произошло с Луи в возрасте трёх лет. Работая в мастерской отца шорным ножом, он поранился, и из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. Опираясь на свои ощущения, Луи изобрел в дальнейшем шрифт, который применяется до сих пор. Теперь его изобретение адаптировала под мобильные и компания Google.

Для разработки виртуальной клавиатуры Брайля Google привлекла разработчиков и пользователей, уже имевших большой опыт работы с таким шрифтом. В результате их предложений появилась виртуальная клавиатура с 6-кнопочной раскладкой, где каждая кнопка соответствует одной из шести точек Брайля. Нажимая нужную комбинацию, пользователь формирует нужную букву или символ. Например, для ввода «A» требует нажать на точку 1, для ввода «B» - на точки 1 и 2.

С помощью тех же кнопок-точек можно удалять буквы и слова, вводить новые строки, отправлять готовый текст. Если провести пальцем влево, то будет удалена буква. Если этот жест выполнить двумя пальцами - будет удалено слово. Чтобы добавить пробел, нужно провести пальцем вправо, двумя пальцами - произойдет ввод новой строки. Если провести пальцем вверх, то будет обновлен ввод и появится новый текст.




Согласно сообщениям, созданная виртуальная клавиатура будет интегрирована в службу Talkback как часть Android Accessibility Suite. Новая функция будет доступна для всех устройств Android под управлением Android 5.0 и выше. Ее можно будет применять для любых приложений, поддерживающих шрифт Брайль 1 и 2 уровня. В настоящее время сервис работает только для английского языка.



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