Беспроводное зарядное устройство OPPO AirVOOC несколько дней назад появилось в списках консорциума Wireless Power Consortium (WPC). В том числе были опубликованы технические характеристики и рендеры устройства. Сегодня же в сети появились живые фотографии OPPO AirVOOC.
На реальном изображении можно увидеть наличие вентиляции по всему корпусу устройства. Также предполагается, что устройство будет оснащено вентилятором для снижения температуры. Гаджет поддерживает несколько режимов входного питания мощностью - 18 Вт, 30 Вт и 65 Вт. Максимальная же выходная мощность устройства 40 Вт.
Судя по опубликованным ранее рендерам, OPPO AirVOOC имеет углубление на одной стороне, в которое будет укладываться смартфон. На другой стороне находится большая серебристая кнопка. Для плотного соприкосновения с поверхность и избежания скольжения, вокруг основания есть специальная силиконовая полоса.
Китайские производители ранее избегали выпуска смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки из-за дороговизны технологии. Однако последние успехи отрасли в разработке беспроводных зарядных устройств, подтолкнули технологических гигантов к внедрению этой функции в свои гаджеты. Так, смартфоны с поддержкой быстрой беспроводной зарядки уже выпустили Xiaomi и Huawei. Своего часа ждут OnePlus и OPPO.
Смартфон OPPO Ace 2 должен быть представлен в понедельник, 13 апреля. Согласно последним утечкам, смартфон будет иметь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления не меньше 90 Гц. На борту будет четверная камера, чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч.
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