Microsoft пришлось перенести сроки выхода Microsoft Surface Neo
10 апреля 2020, 14:01
В октябре прошлого года Microsoft продемонстрировала публике двухэкранный ноутбук Microsoft Surface Neo с дополнительной клавиатурой и стилусом. Под этот уникальный продукт была даже разработана специальная версия операционной системы под названием Windows 10X.
Выпуск Microsoft Surface Neo планировали начать летом этого года. Теперь же стало известно, что сроки выхода продукта на рынок пришлось сдвинуть из-за эпидемии коронавируса, который нарушил график работы китайских производств. Скорее всего устройство не пуступит в массовую продажу даже до конца года. При этом в компании поспешили заверить, что график запуска двухэкранного смартфона Surface Duo на Android остается прежним.
Microsoft Surface Neo - это двухэкранный ноутбук с 360-градусными шарнирами, что позволяет использовать его в различных форм-факторах. Он имеет два 9-дюймовых дисплея и питается от процессора Intel Lakefield. Surface Neo и Surface Duo выглядят одинаково, но последний намного меньше.
Устройство имеет магнитную клавиатуру, которая крепится к его задней части. В режиме ноутбука пользователь может работать как на магнитной, так и на экранной клавиатуре.
Windows 10X - это урезанная версия Windows 10, но в отличие от предыдущих попыток Microsoft создать облегченную версию своей операционной системы, Windows 10X может запускать сторонние программы, а не только приложения Windows.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".