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Facebook вводит режим «Quiet mode», чтобы помочь людям выспаться во время пандемии коронавируса

10 апреля 2020, 15:15



Сегодня, когда многие компании мира озабочены поиском возможностей для своего участия в борьбе против коронавируса, свой вклад внесла и корпорация Facebook. Как стало известно из обнародованного сообщения, в социальной сети запускается в работу новый режим, получивший название "Quiet mode" («Тихий режим»). Цель его запуска - упростить пользователям задачу управления временем, которое они проводят в этом приложении.

Отличие "Quiet mode" от других режимов состоит в том, что после его включении отключаются push-уведомления, через которые программа Facebook информирует о происходящих в аккаунте пользователя событиях. Теперь пользователь может заранее установить время, когда он намерен получать уведомления. Программа будет автоматически придерживаться заданного графика.


Facebook Quiet mode


Чтобы запустить новую функцию в работу, достаточно установить временной интервал в настройках программы. Там необходимо указать, в какое время можно пользоваться Facebook. Другой вариант - можно указать период времени, когда приложению лучше «помалкивать».




Если нарушить установленный график войти в Facebook во время заданного интервала «молчания», то на экране появится напоминание с таймером. Пользователю придется выбирать, между тем, чтобы прекратить работу, отключить функцию сна или отключиться еще на 15 минут.

Рис.

Facebook назвал причины, которые могут вынудить пользователя включить «тихий режим». По его мнению, этот режим позволяет упорядочить время, проводимое пользователем в Интернете. Новый режим поможет людям «сосредоточиться на интересах семьи и друзей, выспаться без отвлекающих факторов, полноценно заниматься домашними делами».



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