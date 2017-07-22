Huawei сегодня объявила о завершении приема предзаказов на флагманы серии Huawei P40, по итогам которых наиболее популярной в России стала модель серебристого цвета. С 10 апреля эти смартфоны будут доступны в продаже во всех фирменных магазинах бренда и в других крупных магазинах электроники.
Об этой серии мы уже рассказывали ранее, но не лишним будет повториться. Все модели линейки имеют на борту процессор Kirin 990 5G. Huawei P40 оснащен дисплеем с частотой обновления 60 Гц, тогда как старшая версия имеет экран с частотой 90 Гц. Эти телефоны очень компактны и обладают стильным дизайном.
Главная отличительная особенность линейки - это усовершенствованная система камер с оптикой Leica. Модель Huawei P40 имеет на борту три датчика камеры, а Huawei P40 Pro - четыре датчика. Основная камера Huawei P40 обеспечивает высокое качество съёмки благодаря сверхширокоугольному, широкоугольному и длиннофокусному модулям. Модель Huawei P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съёмки видео в формате 4K и 3D-модуль для определения глубины сцены. Pro версия также поддерживает 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум.
Кроме того Pro-модель позволит делать ее обладателю прекрасные снимки с фронтальной камеры благодаря разрешению в 32 мегапикселя. Защиту данных обеспечивает биометрическая разблокировка по лицу с помощью инфракрасного датчика глубины.
На российском рынке Huawei P40 Pro и Huawei P40 доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, а в дальнейшем версия P40 Pro появится в насыщенном синем цвете. Рекомендованная розничная цена Huawei P40 Pro составляет 69 999 рублей, Huawei P40 - 49 999 рублей.
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