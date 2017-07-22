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Смартфоны серии Huawei P40 вышли на российский рынок

10 апреля 2020, 16:03




Huawei сегодня объявила о завершении приема предзаказов на флагманы серии Huawei P40, по итогам которых наиболее популярной в России стала модель серебристого цвета. С 10 апреля эти смартфоны будут доступны в продаже во всех фирменных магазинах бренда и в других крупных магазинах электроники.

Huawei объявила о старте продаж серии Huawei P40


Об этой серии мы уже рассказывали ранее, но не лишним будет повториться. Все модели линейки имеют на борту процессор Kirin 990 5G. Huawei P40 оснащен дисплеем с частотой обновления 60 Гц, тогда как старшая версия имеет экран с частотой 90 Гц. Эти телефоны очень компактны и обладают стильным дизайном.

Huawei объявила о старте продаж серии Huawei P40


Главная отличительная особенность линейки - это усовершенствованная система камер с оптикой Leica. Модель Huawei P40 имеет на борту три датчика камеры, а Huawei P40 Pro - четыре датчика. Основная камера Huawei P40 обеспечивает высокое качество съёмки благодаря сверхширокоугольному, широкоугольному и длиннофокусному модулям. Модель Huawei P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съёмки видео в формате 4K и 3D-модуль для определения глубины сцены. Pro версия также поддерживает 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум.

Huawei объявила о старте продаж серии Huawei P40


Кроме того Pro-модель позволит делать ее обладателю прекрасные снимки с фронтальной камеры благодаря разрешению в 32 мегапикселя. Защиту данных обеспечивает биометрическая разблокировка по лицу с помощью инфракрасного датчика глубины.

На российском рынке Huawei P40 Pro и Huawei P40 доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, а в дальнейшем версия P40 Pro появится в насыщенном синем цвете. Рекомендованная розничная цена Huawei P40 Pro составляет 69 999 рублей, Huawei P40 - 49 999 рублей.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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