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Sony выпустила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR

10 апреля 2020, 18:00




Компания Sony объявила о старте продаж двух линеек телевизоров BRAVIA - это серии XH95 и XH80. В моделях топовой линейки XH95 объединились лучшие технологии Sony по оптимизации звука и изображения, а изящный безрамочный дизайн Flush Surface концентрирует всё внимание зрителя на контенте.

Sony представила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR


Качество видео в формате 4K HDR обеспечивает процессор X1 Ultimate. Телевизоры этой линейки оснащены технологией X-Wide Angle, которая делает картинку ярче и реалистичней без каких-либо искажений, даже если вы смотрите на экран под острым углом. Благодаря полной прямой светодиодной подсветке уровень освещенности в отдельных областях экрана можно изменять динамически в зависимости от контента.

Sony представила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR


Еще одна интересная особенность этой серии в возможности подстраивать картинку и звук под окружающую среду. Телевизор делает это самостоятельно благодаря технологии Ambient Optimization. За счет наличия системы Acoustic Multi-Audio эти телевизоры обеспечат пользователю яркое звучание и полное погружение в контент. Также поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.

Телевизоры серии XH95 поддерживают голосовое управление с помощью Google Assistant, за счет чего телевизор становится гораздо удобнее в управлении.

Телевизоры Sony BRAVIA серии XH80 обеспечивают высокое качество изображения в формате 4K HDR, а их стильный дизайн гармонично вписывается в любой современный интерьер. У этой линейки на борту трудится процессор X1, а технология адаптивного HDR ремастеринга делает картинку насыщенной и реалистичной.

Sony представила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR


Уникальная форма динамика X-Balanced Speaker обеспечивает чистое звучание и глубокий бас, и всё это в тонком изящном исполнении (для моделей с диагональю от 55 дюймов). Также поддерживается Dolby Vision и Dolby Atmos.



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