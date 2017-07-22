Microsoft ограничила совместимость Windows 10X только одноэкранными устройствами
10 апреля 2020, 19:15
В прошлом году Microsoft представила свою новую ОС Windows 10X. Ее разработка велась до сих пор под использование на будущих двухэкранных мобильных устройствах, таких как готовящаяся к выпуску Surface Pro Neo. Однако позднее появилось сообщение, что выпуск этой модели отложен, предположительно до конца 2020 года, а возможно и больше.
Но на этом не закончилось, ситуация продолжается меняться. Теперь стало известно, что техническое задание на разработку Windows 10X также поменялось. Теперь эта новая ОС будет разрабатываться под установку на одноэкранные устройства, а не на двухэкранные, как ожидалось ранее.
Windows 10X отчасти похожа на Windows 10 S. В частности, это видно по ее функциональному набору, который значительно отличается от предлагаемого в стандартной концепции Windows 10. Однако на этом сходство с ОС прежнего поколения заканчивается.
Например, Windows 10X будет поддерживать только часть приложений Win32, которые будут запускаться в программных контейнерах. В то же время полностью обновится внешняя оболочка Windows 10X, в том числе ее пользовательский интерфейс, где появится новая Панель задач и меню «Пуск».
Портал Windows Central уже узнал (и показал), как предположительно будет выглядеть будущее меню «Пуск» и Панель задач (она будет находиться под ней). Управляющие элементы больше не будут группироваться в нижней левой части экрана, а переедут в центр. Считается, что так будет удобней при работе на сенсорным экране. Однако если источником управления вновь становится мышь, то сразу после ее подключения система автоматически перегруппирует значки и соберет их в привычном месте слева.
В новой ОС появятся также и абсолютно новые средства. Например, новый Центр управления, который получи название Compose Mode («Режим компоновки»). Он будет возникать на экране автоматически при подключении клавиатуры. Как только это происходит, устройство можно сразу использовать как ноутбук с его привычными многооконными приложениями.
Но сейчас совсем не ясно, когда стоит ждать выхода новой ОС. Уже стало известно, что из-за коронавируса сроки сдачи разработки новых функций отложены. Microsoft не смогла обеспечить их готовность в ожидаемые сроки. Выпуск Windows 10X выходит из расписания. В результате было высказано мнение, что ограничение использование новой ОС только для одноэкранных устройств позволит упростить оставшийся процесс разработки ОС, благодаря этому удастся ускорить их сдачу.
Как отметил Мэри Джо Фоули (ZDNet), контейнерная поддержка Win32-приложений, которую Microsoft показала еще в феврале, еще достаточно сырая с точки зрения совместимости для устройств с двухэкранным форм-фактором. Кроме того, еще не доведена разработка поддержки работы приложений, использующих системные файлы, сервиса раздельного пользования жесткими дисками и т.д.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".