РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft ограничила совместимость Windows 10X только одноэкранными устройствами

10 апреля 2020, 19:15



В прошлом году Microsoft представила свою новую ОС Windows 10X. Ее разработка велась до сих пор под использование на будущих двухэкранных мобильных устройствах, таких как готовящаяся к выпуску Surface Pro Neo. Однако позднее появилось сообщение, что выпуск этой модели отложен, предположительно до конца 2020 года, а возможно и больше.

Но на этом не закончилось, ситуация продолжается меняться. Теперь стало известно, что техническое задание на разработку Windows 10X также поменялось. Теперь эта новая ОС будет разрабатываться под установку на одноэкранные устройства, а не на двухэкранные, как ожидалось ранее.

Windows 10X на двухэкранном устройстве


Windows 10X отчасти похожа на Windows 10 S. В частности, это видно по ее функциональному набору, который значительно отличается от предлагаемого в стандартной концепции Windows 10. Однако на этом сходство с ОС прежнего поколения заканчивается.

Например, Windows 10X будет поддерживать только часть приложений Win32, которые будут запускаться в программных контейнерах. В то же время полностью обновится внешняя оболочка Windows 10X, в том числе ее пользовательский интерфейс, где появится новая Панель задач и меню «Пуск».

Портал Windows Central уже узнал (и показал), как предположительно будет выглядеть будущее меню «Пуск» и Панель задач (она будет находиться под ней). Управляющие элементы больше не будут группироваться в нижней левой части экрана, а переедут в центр. Считается, что так будет удобней при работе на сенсорным экране. Однако если источником управления вновь становится мышь, то сразу после ее подключения система автоматически перегруппирует значки и соберет их в привычном месте слева.

меню «Пуск» и Панель задач на Windows 10X


В новой ОС появятся также и абсолютно новые средства. Например, новый Центр управления, который получи название Compose Mode («Режим компоновки»). Он будет возникать на экране автоматически при подключении клавиатуры. Как только это происходит, устройство можно сразу использовать как ноутбук с его привычными многооконными приложениями.

Но сейчас совсем не ясно, когда стоит ждать выхода новой ОС. Уже стало известно, что из-за коронавируса сроки сдачи разработки новых функций отложены. Microsoft не смогла обеспечить их готовность в ожидаемые сроки. Выпуск Windows 10X выходит из расписания. В результате было высказано мнение, что ограничение использование новой ОС только для одноэкранных устройств позволит упростить оставшийся процесс разработки ОС, благодаря этому удастся ускорить их сдачу.




Как отметил Мэри Джо Фоули (ZDNet), контейнерная поддержка Win32-приложений, которую Microsoft показала еще в феврале, еще достаточно сырая с точки зрения совместимости для устройств с двухэкранным форм-фактором. Кроме того, еще не доведена разработка поддержки работы приложений, использующих системные файлы, сервиса раздельного пользования жесткими дисками и т.д.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Facebook вводит режим «Quiet mode», чтобы помочь людям выспаться во время пандемии коронавируса
  • Google добавит в Android виртуальную клавиатуру для ввода текста по методу Брайля
  • Армия США переходит на платформу Microsoft Teams
  • Отрасль мобильных приложений заработала на коронавирусе более $23 млрд
  • Мобильное приложение COVID Voice Detector поможет выявить признаки заболевания COVID-19

    • предыдущая новость
    Анонс Thermaltake V250 TG ARGB: бюджетный корпус с ARGB-подсветкой и панелью из закаленного стекла

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Работаем из дома: Windows 10 PRO - 853p, Office 365 - 1107p Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Выгодная распродажа от CdkeySales Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 апреля, 2020

    Microsoft ограничила совместимость Windows 10X только одноэкранными устройствами

    Анонс Thermaltake V250 TG ARGB: бюджетный корпус с ARGB-подсветкой и панелью из закаленного стекла

    Sony выпустила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR

    Смартфоны серии Huawei P40 вышли на российский рынок

    Facebook вводит режим «Quiet mode», чтобы помочь людям выспаться во время пандемии коронавируса

    Microsoft пришлось перенести сроки выхода Microsoft Surface Neo

    Реальное фото беспроводной зарядки OPPO AirVOOC появилось в сети

    Google добавит в Android виртуальную клавиатуру для ввода текста по методу Брайля

    Анонс Philips ActionFit TAST702: беспроводные наушники с защитой от бактерий

    Флагманский Samsung Galaxy S21 может обзавестись подэкранной камерой

    Chuwi AeroBook Pro 15.6 предлагает отличный игровой опыт

    9 апреля, 2020

    Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей

    Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть

    Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 получили сертификацию Bluetooth SIG

    Анонс Honor 4T и Honor 4T Pro: бюджетные смартфоны для молодежи

    Huawei потеряла на продажах Mate Xs около 70 миллионов долларов

    Анонс InWin B1: компактное шасси для легкого и мощного ПК

    Thermaltake выпустила линейку корпусов Micro-ATX S100 с боковой стенкой из закаленного 4 мм стекла

    Подэкранные камеры могут появиться на планшетах Huawei MediaPad M7

    GALAX представила линейку видеокарт GeForce GTX 1650 GDDR6

    ССЫЛКИ