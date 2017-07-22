Официальный реселлер Xiaomi в России может стать банкротом
10 апреля 2020, 20:04
Дистрибьюторская компания Retentiva, известная также как RDC, является реселлером продукции Xiaomi в России. Согласно последнему отчету, эта компания имеет долг в размере 9,5 миллионов долларов (700 миллионов рублей) перед банком "Открытие". Такие огромные долги грозят компании банкротством.
RDC является не только официальным российским дистрибьютором продукции Xiaomi, но и отвечает за Yi-камеры, смартфоны Jinga, носимые гаджеты и наручные часы Skagen. Если она обанкротится, вышеупомянутым компаниям придется искать других посредников для сбыта своей продукции в России.
Суд уже избавил RDC от иска о банкротстве, поданного другой компанией - ООО "ГПБ Факторинг" - на сумму 714 миллионов рублей. Причиной отзыва иска стало изъятие истцом имущества RDC до истечения крайнего срока, назначенного на 21 апреля. Также в ноябре 2019 года RDC должен был выплатить более 200 миллионов рублей компании "Мобилди".
Текущее слушание дела банка "Открытие" против дистрибьюторской компании Retentiva назначено на 15 мая.
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