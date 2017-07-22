РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

10-ядерный Intel Core i9-10900F для настольных ПК оказался «сверхгорячим» при разгоне

10 апреля 2020, 21:50


В интернете появились неофициальные данные, отражающие реальные показатели выделяемой мощности и достигаемых температурных режимов для новой модели процессора Intel 10th Gen Core i9 (Comet Lake-S) для настольных систем. Речь в данном случае идет о 10-ядерном процессоре Core i9-10900F, имеющем тепловой пакет TDP 65 Вт на базовой частоте. Оказалось, что на максимальном разгоне по частотам, он способен выделять мощность до 224 Вт.

Экспериментальные данные были опубликованы Twitter-пользователем 9550pro на основании информации, предоставленной пользователем Weibo Wolstame.


Intel Core i9-10900F


Для испытаний использовался процессор Intel Core i9-10900F, сильно напоминающий Core i9-10900 и отличающийся от него отсутствием встроенной графики. Процессор Core i9-10900F изготавливается по 14-нм техпроцессу, имеет 10 ядер / 20 потоков, его чип работает на базовой частоте 2,80 ГГц, а при разгоне частота может подниматься до 5,2 ГГц (на одном ядре) и до 4,6 ГГц (на всех ядрах). Объем внутренней кэш-памяти - 20 Мбайт, TDP 65 Вт.

Официальный тепловой пакет составляет TDP 65 Вт на базовой частоте (PL1). При разгоне он может становится значительно выше (PL2). Для Core i9-10900F предел мощности достигает 170 Вт (PL1) и 224 Вт (PL2). Это более чем в три раза выше паспортного TDP.

Для сравнения: Intel Core i9-9900KS с 8 ядрами и частотой 5 ГГц выдерживает тепловую нагрузку 170 Вт, AMD Ryzen 9 3950X с 16 ядрами - 146 Вт.

Эксперты уже высказали предположение, что Intel не сильно напрягалась над повышением эффективности при разработке новых моделей процессоров 10-го поколения. По всей видимости, Intel просто повысила тепловой пакет, принимая во внимание наличие достаточного «запаса прочности».

Intel Core i9-10900F


Но это негативно отразилось на максимальных температурах, до которых процессор Intel Core i9-10900F может разогреваться при подаче максимальной частоты. Со слов того же блогера, процессор оказался «супергорячим»: его температура поднималась до 93⁰C при полной нагрузке, тогда как в среднем она держалась на уровне 70-75⁰C на обычных частотах и при наличии кулера 240 мм.

При разогреве до FPU 170 Вт температура выросла до 83⁰C с рабочим кулером 120-мм AIO. Если же испытания проводились с использованием высокопроизводительного воздушного обдува, то процессор мог работать только до температуры 80⁰C.

Следует напомнить, что защита Thermal Velocity Boost срабатывает при температуре 65⁰C или ниже. Поэтому о загрузке максимальной частотой 4,6 ГГц всех ядер можно, наверное, забыть.




Исходя из сказанного возникает довольно серьезный вопрос: Как же будут себя вести процессоры 10-го поколения для настольных ПК в режиме максимального разгона?

Существует большая вероятность, что изучив полученные характеристики, Intel придет к ршению рекомендовать установку высокопроизводительных кулеров AIO (240/360 мм / Custom-Loop) при сборке настольных ПК под процессорами 10-го поколения. Если этого не сделать, то есть сомнения относительно тепловой живучести при использовании традиционного воздушного обдува или применения маломощных кулеров 120-мм при длительной рабочей нагрузке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей
  • Десктопные AMD Ryzen 4000 представят в сентябре, но Intel всё равно окажется быстрее
  • Десктопные процессоры Intel Comet Lake-S выйдут только в конце мая
  • Cтали известны характеристики будущих настольных процессоров Intel Comet Lake
  • Intel Comet Lake-H готов сражаться на равных против AMD Ryzen серии 4000

    • следующая новость
    Бесплатный доступ к премиум-аккаунту Google Meet продлен до 30 сентября

    предыдущая новость
    Официальный реселлер Xiaomi в России может стать банкротом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Работаем из дома: Windows 10 PRO - 853p, Office 365 - 1107p Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест терабайтного SSD-накопителя Plextor M9PG Plus Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Выгодная распродажа от CdkeySales Главные тренды в российском ИТ, связанные с переходом на дистанционку Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор и тест Plextor M9PG Plus 1TB Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    10 апреля, 2020

    Бесплатный доступ к премиум-аккаунту Google Meet продлен до 30 сентября

    10-ядерный Intel Core i9-10900F для настольных ПК оказался «сверхгорячим» при разгоне

    Официальный реселлер Xiaomi в России может стать банкротом

    Microsoft ограничила совместимость Windows 10X только одноэкранными устройствами

    Анонс Thermaltake V250 TG ARGB: бюджетный корпус с ARGB-подсветкой и панелью из закаленного стекла

    Sony выпустила топовые линейки телевизоров BRAVIA 4K HDR

    Смартфоны серии Huawei P40 вышли на российский рынок

    Facebook вводит режим «Quiet mode», чтобы помочь людям выспаться во время пандемии коронавируса

    Microsoft пришлось перенести сроки выхода Microsoft Surface Neo

    Реальное фото беспроводной зарядки OPPO AirVOOC появилось в сети

    Google добавит в Android виртуальную клавиатуру для ввода текста по методу Брайля

    Анонс Philips ActionFit TAST702: беспроводные наушники с защитой от бактерий

    Флагманский Samsung Galaxy S21 может обзавестись подэкранной камерой

    Chuwi AeroBook Pro 15.6 предлагает отличный игровой опыт

    9 апреля, 2020

    Институт Alibaba DAMO разработал ISP-процессор для самоуправляемых автомобилей

    Характеристики Google Pixel 4a просочились в сеть

    Беспроводные наушники Redmi AirDots 2 получили сертификацию Bluetooth SIG

    Анонс Honor 4T и Honor 4T Pro: бюджетные смартфоны для молодежи

    Huawei потеряла на продажах Mate Xs около 70 миллионов долларов

    Анонс InWin B1: компактное шасси для легкого и мощного ПК

    ССЫЛКИ