10-ядерный Intel Core i9-10900F для настольных ПК оказался «сверхгорячим» при разгоне
10 апреля 2020, 21:50
В интернете появились неофициальные данные, отражающие реальные показатели выделяемой мощности и достигаемых температурных режимов для новой модели процессора Intel 10th Gen Core i9 (Comet Lake-S) для настольных систем. Речь в данном случае идет о 10-ядерном процессоре Core i9-10900F, имеющем тепловой пакет TDP 65 Вт на базовой частоте. Оказалось, что на максимальном разгоне по частотам, он способен выделять мощность до 224 Вт.
Экспериментальные данные были опубликованы Twitter-пользователем 9550pro на основании информации, предоставленной пользователем Weibo Wolstame.
Для испытаний использовался процессор Intel Core i9-10900F, сильно напоминающий Core i9-10900 и отличающийся от него отсутствием встроенной графики. Процессор Core i9-10900F изготавливается по 14-нм техпроцессу, имеет 10 ядер / 20 потоков, его чип работает на базовой частоте 2,80 ГГц, а при разгоне частота может подниматься до 5,2 ГГц (на одном ядре) и до 4,6 ГГц (на всех ядрах). Объем внутренней кэш-памяти - 20 Мбайт, TDP 65 Вт.
Официальный тепловой пакет составляет TDP 65 Вт на базовой частоте (PL1). При разгоне он может становится значительно выше (PL2). Для Core i9-10900F предел мощности достигает 170 Вт (PL1) и 224 Вт (PL2). Это более чем в три раза выше паспортного TDP.
Для сравнения: Intel Core i9-9900KS с 8 ядрами и частотой 5 ГГц выдерживает тепловую нагрузку 170 Вт, AMD Ryzen 9 3950X с 16 ядрами - 146 Вт.
Эксперты уже высказали предположение, что Intel не сильно напрягалась над повышением эффективности при разработке новых моделей процессоров 10-го поколения. По всей видимости, Intel просто повысила тепловой пакет, принимая во внимание наличие достаточного «запаса прочности».
Но это негативно отразилось на максимальных температурах, до которых процессор Intel Core i9-10900F может разогреваться при подаче максимальной частоты. Со слов того же блогера, процессор оказался «супергорячим»: его температура поднималась до 93⁰C при полной нагрузке, тогда как в среднем она держалась на уровне 70-75⁰C на обычных частотах и при наличии кулера 240 мм.
При разогреве до FPU 170 Вт температура выросла до 83⁰C с рабочим кулером 120-мм AIO. Если же испытания проводились с использованием высокопроизводительного воздушного обдува, то процессор мог работать только до температуры 80⁰C.
Следует напомнить, что защита Thermal Velocity Boost срабатывает при температуре 65⁰C или ниже. Поэтому о загрузке максимальной частотой 4,6 ГГц всех ядер можно, наверное, забыть.
Исходя из сказанного возникает довольно серьезный вопрос: Как же будут себя вести процессоры 10-го поколения для настольных ПК в режиме максимального разгона?
Существует большая вероятность, что изучив полученные характеристики, Intel придет к ршению рекомендовать установку высокопроизводительных кулеров AIO (240/360 мм / Custom-Loop) при сборке настольных ПК под процессорами 10-го поколения. Если этого не сделать, то есть сомнения относительно тепловой живучести при использовании традиционного воздушного обдува или применения маломощных кулеров 120-мм при длительной рабочей нагрузке.
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