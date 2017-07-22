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Бесплатный доступ к премиум-аккаунту Google Meet продлен до 30 сентября

10 апреля 2020, 22:50


Продолжающаяся пандемия коронавируса привела к росту популярности использования приложений для совместной работы и видеоконференций. В арсенале Google имеется такой инструмент. Он называется Google Meet.

Чтобы упростить его применение во время пандемии и расширить общение участникам, Google приняла решение продлить бесплатным доступ этому продукту, пока действует режим борьбы против пандемии.

Инструмент Google Meet оказался на вершине востребованности совсем недавно. Это произошло после того, как другая калифорнийская разработка - Zoom - столкнулся с потоком негативной реакции со стороны пользователей. Она была вызвана неаккуратной работой продукта с требованиями по безопасности.


Google Meet


Ранее Google предоставила Meet Meet в бесплатное пользование для образовательных учреждений до 1 июля. За это время количество пользователей выросло на 2 миллиона человек. Это позволило компании решиться на продление периода бесплатного доступа к сервису до 30 сентября.

В Google также отмечают, что уже более 100 миллионов студентов и преподавателей стали зарегистрированными пользователями Google Classroom, в состав которого входит Google Meet.




Премиум-доступ к Google Meet, который сейчас бесплатный, позволяет одновременно подключить до 250 участников, до 10 000 зрителей и вести запись, которая сохраняется на Google Drive.

Чтобы воспользоваться предложением, учебному заведению или организации необходимо зарегистрироваться в GSuite.



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