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Apple продолжает разработку смарт-зарядки AirPower, добавив процессор A11

12 апреля 2020, 19:30



Как недавно сообщал THG, компания Apple ранее официально объявила о отмене ожидаемого выпуска интеллектуального беспроводного зарядного устройства AirPower. Тогда Дэн Риччио (Dan Riccio), старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения, сообщил, что несмотря на многочисленные попытки довести проект AirPower до создания промышленного образца, команда разработчиков Apple столкнулась с серьезными проблемами, связанными с перегревом зарядного устройства. Они не смогли гарантировать высокие стандарты качества Apple, что заставило компанию якобы прекратить работы по проекту.

AirPower


Напомним, что разработка инновационной беспроводной зарядки AirPower велась с сентября 2017 года параллельно с созданием iPhone X и AirPods. Сообщалось, что согласно проекту, новая беспроводная зарядка должна обеспечить одновременную зарядку сразу нескольких устройств, включая iPhone, Apple Watch и AirPods. При этом ход зарядки заряда на каждом устройстве можно было бы отслеживать на смартфоне.

Позднее выяснилось, что у беспроводной станции Apple возникли ряд конструктивных недочетов, которые инженеры не смогли устранить. Однако сейчас появились новые сведения. Сообщается, что Apple решила возобновить работы по проекту AirPower. Ее инженеры занялись испытаниями новой модели, получившей кодовое наименование "C68".

Как сообщил через Twitter Джон Проссер (Jon Prosser), Apple разослала разработчикам, работающим сейчас из дома в составе сетевой команды Sharing and Proximity, новые прототипы. Разработчикам предстоит отработать коммуникационный обмен между полученными гаджетами.

AirPower


Как сообщает автор поста, Apple планирует избавиться от ранее выявленных проблем с перегревом путем использования процессора A11 в схеме работы зарядного устройства.




«Поскольку в Apple Watch используется особый способ зарядки, - говорит Проссер, - для зарядки этого гаджета требуется больше энергии. Для предыдущих прототипов, когда смарт-часы Apple Watch размещались на коврике рядом с другими устройствами, коврик начинал перегреваться. Во многих случаях это приводило к самовозгоранию». Это была не шутка, отметил он. - Используя процессор A11, зарядка научилась теперь перенаправлять заряд в определенные области катушек. Ожидается, что в динамике это должно привести к снижению роста температуры, предотвращая тем самым перегрев».




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