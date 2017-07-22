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Apple и Google будут бороться с коронавирусом при помощи Bluetooth

12 апреля 2020, 21:15



Сегодня экономика многих стран мира оказалась под угрозой. Из-за пандемии коронавируса многие сотрудники вынуждены отсиживаться дома, боясь заражения COVID-19 при встрече с носителями вируса. Поэтому компании Google и Apple решили помочь в борьбе против этой болезни и создали платформу, помогающую отслеживать распространение коронавируса. В ее основе лежит применение технологии Bluetooth.

Назначение новой платформы - агрессивное «отслеживание контактов». В Google и Apple уверены, что такая технология необходима. «Отслеживание прошедших контактов» подразумевает контроль совершенных ранее перемещений человека, у которого было диагностировано инфекционное заболевание. Зная, где он находился ранее, можно найти людей, которые могли контактировать с ним. Это поможет разыскать их и попросить пройти тестирование на COVID.


Apple и Google

Такой метод давно применяется в борьбе с ВИЧ, туберкулезом, корью и многими другими заболеваниями. Однако до сих пор он был основан на опросах самих заболевших.


Однако до сих пор ограничивающим фактором для создания высокой эффективности отслеживания прошлых контактов была собственная память пациента. Когда его просили вспомнить, с кем он контактировал ранее, перечислить все места, которые он посещал в течение двух или трех последних дней, то часто он вспомнил далеко не все места, где находился.

Смартфон же обладает идеальной памятью. Этим свойством решили воспользоваться в Apple и Google. Они разработали программную систему, которая позволяет устройствам Android и iOS общаться друг с другом через Bluetooth.


Apple и Google


Почему Bluetooth? Эта технология беспроводной передачи данных, которая работает на дальности до 10 м. Поскольку коронавирус распространяется в пределах нескольких метров, то технология Bluetooth, имеющая малый радиус действия, становится индикатором, позволяющим моделировать и отслеживать контакты. Телефоны даже не должны «договариваться» о соединении. Bluetooth пассивно записывает идентификаторы устройств, которые появляются в зоне его видимости.




Начиная с мая, Apple и Google будут выпускать приложения для своих мобильных платформ, которые помогут собирать данные. После установки такое приложение будет записывать Bluetooth-контакты с другими устройствами, на которых запущено соответствующее ПО. Позднее Google и Apple планируют интегрировать API отслеживания контактов в свои мобильные ОС, сделав эту функцию универсальной.

Apple и Google обещают, что вопросы соблюдения конфиденциальности и согласия являются главными при разработке этой системы. При борьбе с коронавирусом они обещают предоставлять данные только в органы здравоохранения.



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