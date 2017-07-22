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Microsoft и PsiQuantum объединят усилия для создания отказоустойчивого квантового компьютера

12 апреля 2020, 23:15


Microsoft уже на протяжении нескольких лет работает над развитием квантовых вычислений и созданием квантовых компьютеров.

В прошлом году Microsoft анонсировала создание Azure Quantum - полнофункциональной открытой облачной экосистемы по теме квантовых вычислений. Второе направление - поддержка становления Quantum Network - глобального сообщества для продвижения квантовых вычислений и разработки специального набора программных инструментов Quantum Development Kit, с помощью которого планируется предоставлять доступ к службам Azure и средствам квантового программирования и разработки алгоритмов. ,


квантовый компьютер


Новое направление на «квантовом» пути, который показало microsoft - это совместные работы со стартапом PsiQuantum по созданию квантового компьютера на обычных кремниевых чипах. Ожидается, что на его базе будет вестись обработка информации с использованием фотонной техники и традиционной электроники. Инвестиции в поддержку PsiQuantum были сделаны через M12, специальное венчурное подразделение Microsoft.

Известно, что в PsiQuantum в настоящее время работает команда из более 100 инженеров.Они имеют богатый опыт производства кремневых систем и ведения квантовых вычислений.

Подход PsiQuantum отличается от того, чем до сих пор занималась Microsoft по топологическим кубитам. Подход Microsoft связан с развитием технологии коррекции ошибок при использовании оборудования для квантовых вычислений с топологической защитой от локальных помех.




Как отметил Самир Кумар из M12, до сих пор PsiQuantum и Microsoft занимались различными инженерными задачами. Теперь компании постараются объединить свои усилия для разработки «масштабируемого, отказоустойчивого квантового компьютера».



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