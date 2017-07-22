Новейшие дескопные процессоры Intel Comet Lake начали появляться в базах данных крупных ритейлеров. Одним из них стал канадский DirectDial, на сайте которого были замечены сразу три представителя новой линейки - 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900F и 8-ядерные Core i7-10700K и Core i7-10700.
Так, если верить канадскому ритейлеру, новый 10-ядерный / 20-поточный процессор Intel Core i9-10900 появится в продаже за 679 канадских долларов, что эквивалентно $487 (35 900 рублей). Эта модель работает на базовой частоте 2,8 ГГц с увеличением до 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost, имеет TDP в 65 Вт и оснащается 20 Мбайт кэш-памяти. При этом мы видим, что новинка стоит лишь немногим больше Core i9-9900, оцененного в $450 (33 200 рублей).
В свою очередь, 8-ядерный / 16-поточный Core i7-10700K получит ценник $419 (30 900 рублей). Процессор работает на тактовой частоте 3,8 ГГц, которая может быть увеличена до 5,1 ГГц в режиме Turbo Boost Max 3.0, максимальная частота всех 8 ядер может достигать 4,7 ГГц. Новинка предлагает TDP 125 Вт и 16 Мбайт общего кэша.
Что до 8-ядерного / 16-поточного Intel Core i7-10700, то этот процессор фигурирует на сайте ритейлера с ценником $363 (26 800 рублей). Он использует частоты 2,9 / 4,8 ГГц, имеет TDP в 65 Вт и всё те же 16 Мбайт кэш-памяти.
Как мы видим, стоимость новых процессоров практически не отличается от моделей предыдущего поколения, но их возможности стали заметно шире. Анонс новых моделей CPU ожидается 30 апреля, а их продажи, по слухам, начнутся в середине мая.
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