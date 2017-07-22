Мы уже знаем о разработке нового игрового смартфона Lenovo Legion, который станет одним из первых смартфонов компании в 2020 году. Новинка получит производительный флагманский чипсет Snapdragon 865. Но, как выяснилось, это окажется не единственной, да и не самой главной особенностью гаджета.
Как следует из опубликованного китайцами тизера, Lenovo Legion станет первым в мире смартфоном со сверхбыстрой технологией проводной зарядки мощностью 90 Вт. В то же время, мы пока не знаем, насколько это увеличит фактическую скоростью зарядки смартфона. Не уточняется и ёмкость его аккумулятора, хотя, по слухам, она будет равна 5050 мАч.
Стоит отметить, что поставленный Lenovo Legion рекорд, скорее всего, продержится не так уж и долго. Xiaomi и Vivo уже тестируют собственные технологии быстрой зарядки мощностью 100 и 120 Вт соответственно. Весь вопрос лишь в том, когда они появятся в конечных потребительских смартфонах. Но то, что это произойдёт уже в 2020 году, очевидно уже сейчас. Ну а пока самой быстрой технологией зарядки считается 65-Вт SuperVOOC 2.0 от Oppo, способная всего за 30 минут зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Что касается остальных особенностей Lenovo Legion, то, по слухам, смартфон получит цельный металлический корпус, мощный чипсет Snapdragon 865 с жидкостным охлаждением, пару портов USB-C, отдельные игровые клавиши и три тыльные камеры.
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