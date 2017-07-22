CORSAIR выпустила игровую мышь премиум-класса DARK CORE RGB PRO
13 апреля 2020, 10:10
Компания CORSAIR, известный американский производитель высокопроизводительного игрового оборудования и периферии для профессиональных геймеров и энтузиастов, объявила о выпуске новой беспроводной игровой мыши премиум-класса DARK CORE RGB PRO и ее элитного варианта - DARK CORE RGB PRO SE. Главная отличительная особенность - применение беспроводной связи CORSAIR SLIPSTREAM, технология гиперскоростного опроса, использование встроенного оптического датчика с разрешением 18 000 dpi. По оценкам производители, новые мыши обеспечивают производительность на грани существующих возможностей беспроводных устройств.
По своей конструкции модель DARK CORE RGB PRO похожа на DARK CORE RGB, которая была удостоена множества наград. Мышь сохранила свою знаменитую форму, по-прежнему отличается удобством в применении, благодаря чему получила большую популярность среди геймеров.
В новой модели внесено несколько обновлений. Мышь DARK CORE RGB PRO теперь допускает три способа подключения к компьютеру: 1) по технологии SLIPSTREAM WIRELESS, которая обеспечивает задержку не более 1 мс, 2) по Bluetooth с гарантией низкого уровня задержек или 3) через проводное подключение по USB-порту.
Изменения появились также в использовании нового уникального оптического датчика PixArt PAW3392. Он обеспечивает разрешение 18 000 dpi и шаг настройки 1 dpi. Новая модель оптимизирована для работы с беспроводными манипуляторами, требующими низкого энергопотребления.
В DARK CORE RGB PRO реализована новая фирменная технологии сверхскоростного опроса. Она позволяет молниеносно обменивается данными между устройством и ПК на частоте до 2000 Гц. Это в два раза выше стандартной скорости, встречающейся у игровых мышей. Новая технология помогает реализовать в полном объеме преимущества SLIPSTREAM WIRELESS, гарантируя более высокую производительность, чем то, что дают проводные мыши.
Устройство DARK CORE RGB PRO оснащено RGB-подсветкой, состоящей из 9 зон. Это больше, чем на какой-либо другой модели CORSAIR. Есть также встроенная световая полоска с четырьмя настраиваемыми светодиодами.
Программный драйвер CORSAIR iCUE обеспечивает не только высокую производительность, но и возможности для персонализации, индивидуализации RGB-подсветки, синхронизации с другими устройствами, поддерживающими iCUE. Имеются средства для переназначения кнопок и программирования макросов, которые могут быть применены для восьми клавиш мыши.
Внешний вид мыши DARK CORE RGB PRO может быть изменен за счет установки двух сменных боковых накладок. Поддерживаются как беспроводной вариант зарядки, так и проводной через двухсторонний разъем USB-C. Технология беспроводной зарядки Qi, реализованная в версии DARK CORE RGB PRO SE, позволяет использовать коврик для мыши CORSAIR MM1000.
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