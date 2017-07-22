Сегодня компания Abkoncore анонсировала свой новейший корпус для персонального компьютера AL1000 SYNC. Новинка отличается стальным каркасом, дополненным передними и боковыми панелями из закаленного стекла. На борту уже предустановлены четыре вентилятора диаметром 200 мм, оснащенные RGB-подсветкой, которыми можно будет управлять дистанционно.
Корпус может вместить материнские платы форм-фактора до E-ATX, а также десять твердотельных накопителей и два жестких диска. Кроме прочего в нем уместится двойной радиатор размером до 360 мм. В корпус можно установить процессорный кулер до 235 мм, видеокарту длиной до 420 мм, а также блок питания с максимальными размерами до 350 мм.
На передней панели Abkoncore AL1000 SYNC расположены: порт USB Type-C, два порта USB 3.0, кнопка включения и аудиоразъем. Корпус имеет габариты 365x510x548 мм, а весит 12,3 килограмма. Выпускается в красном и сером цветах. О цене и доступности пока ничего не сообщается.
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