Samsung обещает начать выпуск телевизоров на квантовых точках (Quantum Dot) уже в 2021 году
13 апреля 2020, 11:30
На фоне появившихся сообщений о том, что Samsung Display прекращает производство ЖК-панелей к концу этого года, возникают неизбежные вопросы, на какие технологии планирует переходить основной производитель дисплейных панелей в мире.
Со слов представителей отрасли, Samsung Electronics планирует начать с 2021 года выпуск телевизоров на базе панелей на квантовых точках (Quantum Dot). Согласно недавно сделанным объявлениям, это направление становится стратегическим для будущего развития компании.
Quantum Dot (квантовые точки) - это технология показа изображения, при которой используются специальные кристаллы, которые светятся при воздействии на них электрического тока или света. Samsung называет эту технологию изготовления экранов как QLED. Квантовые точки применяются для получения красного, зелёного и синего света. По сравнению с жидкокристаллическими дисплеями дисплеи на квантовых точках не требуют подсветки, поскольку в них используются органические светодиоды (OLED).
Согласно оценкам, дисплеи на квантовых точках отличаются пониженным энергопотреблением по сравнению с обычными ЖК-дисплеями (LCD), снижая его практически в пять раз. Они также имеют более продолжительный срок службы по сравнению с OLED-дисплеями, а стоимость производства может быть вдвое ниже стоимости изготовления ЖК- и OLED-дисплеев. При этом технология вывода изображения на квантовых точках отличается гораздо более высокими яркостью и контрастностью, чем у конкурирующих технологий.
Поскольку подавляющее большинство компонентов своей продукции Samsung Electronics поставляет от аффилированных поставщиков, многие рассматривают заявление Samsung как подтверждение о готовности технологии для массового выпуска на мощностях Samsung. Поэтому первое поколение телевизоров QD уже на горизонте. Массовым производством OLD-панелей QD должно начаться в первой половине 2021 года.
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