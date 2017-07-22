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Lenovo представила бюджетный смартфон на процессоре Unisoc

13 апреля 2020, 12:41


Сегодня на официальном сайте компании Lenovo скромно и почти незаметно появилась страница, посвященная новому смартфону компании под названием Lenovo A7. Эта модель работает на чипсете Unisoc, имеет вместительный аккумулятор и двойную камеру.

Анонс Lenovo A7


Lenovo A7 - это бюджетный смартфон с бюджетными техническими характеристиками. Он оснащен 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и плотностью пикселей 320 ppi. Под капотом трудится чипсет Unisoc с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 Ггц и встроенной графикой PoweVR IMG8322. На борту также 2 ГБ оперативной памяти.

Основная камера состоит из двух датчиков с разрешением 13 и 2 мегапикселя соответственно. Есть светодиодная вспышка и ИИ-распознавание объектов. На задней стороне смартфона также расположен сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера представлена датчиком на 5 мегапикселей.



Lenovo A7 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч. Как подчеркивают в компании, телефон сможет работать 416 часов в режиме ожидания. Еще одна особенность этого бюджетника в том, что он оснащен съемным аккумулятором, что становится все более редким сегодня. Смартфон будет выпускаться в черно-синих цветах. О цене и доступности пока ничего неизвестно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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