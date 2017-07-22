Основатель Xiaomi лично протестировал 15 смартфонов компании перед их выпуском на рынок
13 апреля 2020, 13:40
Соучредитель Xiaomi Лей Цзюнь поделился интересным изображением, где можно увидеть пятнадцать инженерных моделей смартфонов компании. Все эти телефоны прошли через старшего исполнительного директора в 2019 году. Топ-менеджер компании лично тестировал каждый из них.
Изображение появилось на личной странице соучредителя Xiaomi в китайском сайте микроблогов Weibo. Судя по всему, Лей Цзюнь выступает в качестве первого испытателя продуктов компании. Другими словами, он использует каждый смартфон, прежде чем он выйдет на рынок.
Высокопоставленный менеджер даже попросил людей в интернете сделать предположения о том, какие устройства присутствуют на фото. Многие ответили правильно - на фото можно разглядеть Mi CC9 Pro, Mi 9, Mi CC9, Black Shark 3, Black Shark 2, Redmi K20 Pro, Redmi 8A, Redmi 7A, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Mi 10 Pro и даже Redmi K30 Pro.
Таким образом в Xiaomi решили подчеркнуть, насколько близко основатель и один из непосредственных руководителей компании знаком с продуктами, которые выходят под брендами Xiaomi и Redmi. Непосредственно участие Лей Цзюня в разработке и выпуске новых смартфонов подтверждает и тот факт, что в его блоге очень часто появляются различные рендеры будущих продуктов или какая-либо информация о них.
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