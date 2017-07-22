Microsoft поддерживает drag and drop для передачи данных между ПК и Android-смартфоном Samsung
13 апреля 2020, 14:52
Microsoft значительно упростила функцию переноса данных между компьютером под управлением Windows 10 и Android-смартфонами Samsung. Для реализации был использован способ, давно используемый для передачи данных в пределах ПК - drag and drop. Теперь с помощью этого простого метода можно отправлять сообщения, получать и управлять уведомлениями, синхронизировать хранилища с фотоснимками, зеркалировать содержимое смартфона на настольном компьютере.
При запуске услуги новые функции поддержки доступны только для Android-смартфонов Samsung моделей Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G и Fold. В дальнейшем Microsoft планирует расширить список поддерживаемых моделей устройств. Информация об этом была опубликована на собственном портале Microsoft - Windows Insiders.
Перенос файлов доступен для данных любых форматов. Однако перенос допустим только для отдельных файлов. Перенос папок методом drag and drop не поддерживается. За один заход допускается перенести не более 100 файлов. Каждый переносимый файл при этом должен быть меньше 512 Мбайт.
Поддержка смартфонов Samsung осуществляется через сервис Link To Windows. Этот сервис должен быть запущен на смартфоне, а его установленная версия должна быть version 1.5 или выше. Передача данных осуществляется через общую сеть Wi-Fi, к которой должны быть подключены и настольный ПК, и смартфон.
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