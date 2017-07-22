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Слухи: Mcdonald's представит 5G-смартфон в Китае

13 апреля 2020, 15:53


В официальном аккаунте Mcdonald's в WeChat сегодня появилось очень странное сообщение, посвященное некоему 5G-продукту, который компания планирует анонсировать в Китае 15 апреля 2020 года.

Mcdonald's представит 5G-смартфон в Китае


Компания также поделилась различными тизерами и рекламными изображениями с намеком на скорый выход этого загадочного устройства. Однако в настоящее время неизвестно, что именно представляет собой этот продукт, и как с ним связана связь пятого поколения. При этом некоторые данные говорят о том, что это будет устройство с дисплеем и тонкими рамками вокруг него. У гаджета будет широкоугольный объектив с поддержкой распознавания лиц.

Помимо этого, устройство будет иметь динамики и поддерживать сеть 5G. Т.е., похоже, речь идет все-таки о смартфоне. На данный момент также неясно, будет ли продукт некой коллаборацией Mcdonald'S и какого-либо технологического бренда. Вряд ли компания, специализация которой продукты быстрого питания, вдруг займется высокими технологиями без поддержки компаний, набивших на этом деле руку. Так что скорее всего, в выходе некого устройства 5G под брендом Mcdonald'S будет больше рекламной составляющей.



Нам остается лишь ждать официального релиза устройства, который намечен на 15 апреля. Запасайтесь гамбургерами, колой, и следите за новостями.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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